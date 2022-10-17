Yapı kredi bankası hesabınız varsa, 7 gün içinde işlem yapmanız için size süre verildi! Başvuru yapmanız gerek!

Yapı Kredi Bankası banka hesabı olan vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde 7 gün içerisinde düşük faiz oranları ile birlikte kredi verileceği açıklandı. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilir ve onaylanan bu krediler, hesaplarına yatırılarak aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

Bankanın kendi resmi internet sitesi ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu kampanyada özellikle düşük faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak olan kişilere kredi süresine 7 gün kaldığını ve başvuru yapmaları durumunda da özellikle banka hesabı olması durumunda daha düşük faiz oranlarından yararlanacağı açıklandı. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden de işlemlerini hızlı birşekilde yapabiliyor, oturdukları yerden bu bankadan ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyorlar.

Düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara 25000 TL ihtiyaç kredisi verecek olan Yapı Kredi Bankası, bu kredilerde gelir belgesi istemeden vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödemeleri yapmaktadır. düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, Yapı Kredi Bankası şubelerine gitmeden cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir, onaylanan krediyi de hemen görebilirsiniz.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara banka kredi şartlarına uygun olması durumunda hemen aynı gün içinde ne kadar onay aldıklarını gösteren kısa mesaj ile birlikte bilgilendirme yapacaktır. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc Kimlik No, aylık gelir ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacaksınız.