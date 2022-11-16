Yapı Kredi Bankası hesabı olanlar için duyuru var! 3 gün içinde işlem yapmanız tekrar duyuruldu!

3 gün içerisinde Yapı Kredi Bankası, hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirmeniz durumunda sizlere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacağı açıklandı. 3 gün içerisinde yapmış olduğunuz yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki kampanya duyurusu başvurusu sonrasında sizlere verilecek olan 30000 TL kredi gelir belgesiz olarak sunulmaktadır. Bireysel tüketici kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde banka kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara 3 gün içerisinde yapı Kredi Bankası üzerinden destek kredileri verilmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz ve onaylanan bu kredileri hesaplarınıza ettirebileceğiniz kampanyalar dahilinde sizlerde hemen aynı gün içinde işlem yapabilirsiniz.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesiyle birlikte giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden de kredi başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Yapı Kredi Bankası banka hesabı olan vatandaşlar şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa o bankanın SMS kredi servisini kullanabilir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra tekrardan boşluk bırakarak aylık gelirinizi ve bir boşluk, doğum tarihinizde yazdıktan sonra 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz gerekiyor. 44 11 numarasına gönderilen mesaj sonrasında onay alan vatandaşlar, banka şubelerinden ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden 3 gün içerisinde yapmış oldukları başvurularda, düşük faizlerden yararlanarak kredi alabilmektedirler. Banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen aynı gün içinde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.