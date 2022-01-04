TC Kimlik Numarası Üzerinden 5000 TL ve 15000 TL Ödemeler Hesaplara Yatıyor

T.c. kimlik numaranız üzerinden 5000 TL ile 15.000 TL'ye kadar ödemeler yatıyor. Nakit kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar hemen kimlik numarası üzerinden sorgulama yapabilir. Acil destek Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler t.c. kimlik numarası üzerinden sorgulamalarını yaparak 5000 TL ile 15.000 TL arasında ödemeler alabiliyorlar. 5000 TL ile 15.000 TL arasında ödeme olacak olan vatandaşlar t.c. kimlik numarası üzerinden kredi notu sorgulaması yapılarak banka üzerinden kredi kullanabilecek. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar bankalar üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaparak hemen ne kadar ona yazdıklarını oturdukları yerden öğrenebilirler.

DenizBank

Denizbank üzerinden acil destek kampanyasına katılmak isteyen kişiler SMS atarak hemen Kredi başvurusunda bulunabilir. cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek buradan kredim yazılı boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına bu mesajı gönderin. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak kredi onayı alan vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile birlikte masrafsız ve gelir belgesiz olarak verilecek olan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 15.000 TL kredi kullanabilir. 36 ay vadeye kadar alacağınız ihtiyaç kredilerinde ilk taksit ödemesinin 3 ay ertelemeli olarak yapabileceksiniz.

Qnb Finansbank

T.c. kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve qnb Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka hesabı olan müşteriler internet bankacılığı şifresi alarak banka şubelerine gitmeden ve SMS atmadan da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorlar. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabilir 15.000 TL kredi onayı aldıklarında hemen kendi hesaplarına bu parayı yatırabilirler.