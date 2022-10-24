25 Ekim 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu 25 Ekim 2022 tarihinde bir dizi telefon görüşmeleri yapabilir ve öğrendikleri haberler sonucunda telaş içerisine koşturmalar yaşayabilir. Sakin bir gün yaşamak isteyen burç sahipleri bu durumun pek mümkün olmadığını kısa süre içerisinde anlayacaktır. Onlar için yeni günde tavsiye edilen durum soğukkanlı ruh hallerini korumaları olacaktır.

Boğa burcu 25 ekim 2022 tarihinde yakın bir arkadaşlarının görünüşte zararsız olsa da asılsız bir dedikodu aktardığına şahitlik edebilir. Yeni günde boğa burçları için tavsiye edilen durum gerçekleri kendileri kontrol edene kadar duydukları hiçbir şeye hemen inanmamaları olacaktır. Tamamen yanlış olmasa bile burç sahipleri aldıkları herhangi bir bilginin abartılı olabileceğini düşünmelidir.

Ikizler burcu 25 Ekim 2022 tarihinde normalde tutumlu olma eğilimi gösterseler dahi bugün harcamalar konusunda aşırıya kaçabilecektir. Burç sahipleri bir süredir aksi giden konuların canlarını sıktığını görebilir ve yeni şeylere sahip olmayı bir çözüm yolu olarak deneyebilir. Gerekiyorsa burç sahiplerinin kendilerini ödüllendirmeleri tavsiye edilmektedir.

Yengeç burcu 25 ekim 2022 tarihinde son günlerde yaşamış olabilecekleri başarısızlıklar sebebiyle üzüntü duyabilir. Özensiz olduklarını ya da aceleci davrandıklarını kafalarına takacak olan burç sahipleri neyin yanlış gittiğini anlamaları sonrasında bu durumu bırakmalıdır.

Aslan burcu 25 ekim 2022 tarihinde hislerine ve farklı insanların düşüncelerine kulak verebilir. Ancak bu durumun asıl sebebi nasıl başa çıkacaklarını tam olarak bilmemeleridir. Onlar için yeni günde tavsiye edilen durum manevi konularda çalışmalara katılmak, meditasyon yapmak ya da sevdikleri türlerde kitap okumak olacaktır.

Başak burcu 25 ekim 2022 tarihinde çevrimiçi bir derse ya da toplantıya katılarak kariyer hayatlarıyla gündemde yer alabilir. Onlar için yeni günde tavsiye edilen durum başak burçlarının hiçbir konuda aşırıya kaçmamaları olacaktır.

Terazi burcu 25 ekim 2022 tarihinde her şeyi bırakıp bir başlarına bir yere gitmek isteyebilir ve iş konusunda burs sahipleri üzerlerinde çok fazla baskı hissedebilir.

Akrep burcu 25 ekim 2022 tarihinde manevi meseleler hakkında iç çatışma yaşayabilir ve bu durum kendilerini ve başkalarının inançlarını sorgulamalarına sebep olarak gösterilebilir. Partnerler ile ilgili öfkeli tartışma yeni günde yapılacaktır. Bunun yanı sıra hukuki bir konu da Akrep burçları için gündemde yer alabilir ve bu konu ile ilgili bazı çalışmaların yapılması gerekebilir.

Yay burcu 25 ekim 2022 tarihinde yaşam ve para konusunda kayıtsız ve karamsar hissedebilir ve bazı kafa karışıklıkları yaşayabilir. Burç sahipleri yiyecek ve içeceklere aşırı düşkünlükleri ya da aşırı harcama yapmaları sebebiyle kendilerine hoşnutsuz hissedecektir. Onlar için Salı günü de tavsiye edilen durum yay burçlarının birkaç arkadaşları ile bir araya gelmeleri ve iyi vakit geçirmeleri olacaktır.

Oğlak burcu 25 ekim 2022 tarihinde partnerleri ile küçük ve oldukça aptalca bir tartışma yaşamaları sebebiyle üzüntü duyabilir. Daha sonra tepkilerinin aşırılığı ile ilgili düşünecek olan burç sahipleri kendilerini kullanılmış hissedecektir.