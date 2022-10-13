Yapı Kredi Bankası Dev Kampanya Yaptı! Bankada Hesabı Olanlara 100.000 TL Sorgusuz Sualsiz 3 Dakika İçinde Gönderiyor

Son zamanlarda özel bankalar tarafından başlatılan ihtiyaç kredileri kampanyalarından birtanesi de 100000 TL kadar sorgusuz sualsiz ihtiyaç kredisi alabileceğiniz, Yapı Kredi Bankası olmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere 24 ay vadeli yüksek limitlerde kredi imkanı sunacak olan Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere müjdeli haberi bugün verdi.

100000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, Yapı Kredi Bankası'nın kendi politikalarına uygun olmaları durumunda veya acil paraya ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden de bu bankada hesabı olması durumunda istedikleri zaman ödemeleri yapacağını açıkladı. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar sadece kredi ödemesi yapılmaktadır. Banka kredi şartlarına uygun olup ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredilerinin Yapı Kredi Bankası üzerinden alması durumunda banka hesabı olan vatandaşlar, mobil uygulama üzerinden 7 24 işlem yapacak.

SMS KREDİ

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, ücretli bir mesaj atarak, ne kadar kredi onayı aldıklarını, oturdukları yerden de görebiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda kısa mesaj ile birlikte sizlere banka tarafından gönderilecek mesajda, ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. En yakın banka şubesi üzerinden yapılacak olan işlemlerde nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, kimlikleriyle birlikte de sigortalı olarak çalışıyor olduğu yerden gelir belgesini getirmesi gerekiyor.

Yapı Kredi Bankası, dev kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması istenmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden de yapacağınız başvurularda, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler yüksek limitli kredi onayı almaları durumunda diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi kredi kartı ve varsa kredili mevduat hesabı borçlarında kapatabilmektedir.