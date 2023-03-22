Yapı Kredi Bankası bankamatik kartı ve kredi kartı kullanan kişilere 75.000 Ödeme yapacak

Yapı Kredi Bankası bankamatik kartını ve kredi kartını düzenli olarak kullanan vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu yeni Kredi kampanyasını kendi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşarak duyurdu. 31 Mart tarihine kadar gerçekleştirilecek olan bu ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanacak olan vatandaşlar 75.000 kredi ödemesi almak istiyorlarsa bireysel müşteri olmaları 18 yaşından büyük olmaları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve kredi puanı sorgulaması olumlu olan kişiler hemen 24 ay vadeli kredi kullanabileceklerdir.

Yapı Kredi Bankası, ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil paraya ihtiyacı olan tüm bireysel müşteriler için sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaktadır. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesine giriş yaparak bu güncel kampanyaları ve güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilir ve kampanyalar hakkında daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların kredi puanına bakılarak onay verileceği gibi aynı zamanda verilen bu kredi puanına göre faiz oranlarından da yararlanacağınızı söylemek isteriz. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu banka şubeleri üzerinden kimliğinizle birlikte yapılabildiği gibi aynı zamanda internet ve sms sistemini kullanarak da kredi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Yapı Kredi Bankası bireysel tüketici kredisi başvurusunu Cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atarak kullanmak istiyorsanız Mesaj kısmına girdikten sonra bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak 44 11 numarasına mesaj gönderebilirsiniz. 44 11 numarasına gönderilen mesaj sonrasında sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve ödemeler hemen aynı gün içinde hesaplara yatırılarak kullandırılacak.