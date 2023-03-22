Cüzdanında Akbank kartı olan vatandaşlara 90.000 TL ödeme yapılacağı açıklandı

Akbank kartı olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada 90.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verilecek bir kampanya açıklandı. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilir ve Akbank üzerinden sizlere 90.000 TL'ye kadar kredi ödemesi verilmektedir. Akbank bankamatik kartı veya kredi kartı kullanan kişilerin kredi puanı ve üzerinde olması durumunda 24 ay vadeli olarak verilecek bu kredileri gelir belgesi almadan kesintisiz bir şekilde ve banka şubelerine gitmeden kullanabileceği altını çizmek istiyoruz.

Akbank yapmış olduğu kampanyada 22 mart tarihi itibariyle başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara vereceği 90.000 TL kredi ödemesi için aynı zamanda banka müşterisi olmanız durumunda sizlere kredi kartı ödemesi de vermektedir. Akbank üzerinden kredi kullanıp eğer kredi kartı kullanmıyorsanız kredi kartı başvurunuzu yaparak yüksek limitli kredi kartı da alabilir ve ihtiyaçlarınızı bu şekilde de Kredi kartınız ile giderebilirsiniz...

Akbank bireysel tüketici kredisi kampanyasına başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların 18 yaşından büyük olması ve kredi notu uygun olması durumunda işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için cep telefonları üzerinden SMS atarak da işlem yapılıyor. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp kimlik numaranızı da yazdıktan sonra 44 25 numarasına mesaj göndermeniz gerekmektedir. 44 25 numarasına gönderilen mesaj sonrasında 11 haneli t.c kimlik numaranız üzerinden sizlere sorgulamalar yapılır ve ne kadar kredi onay alacağınız hakkında bilgiler verilmektedir. Akbank SMS kredi haricinde Akbank direkt uygulamasını kullanan vatandaşlara da ödemeler vereceğini açıkladı.