Aksaray’da Şiddet Uygulayan Öğretmenin Görevine Son Verilecek!

Aksaray'da bir ortaokulda yaşanan korkunç olayda matematik öğretmeni olan Ali Rıza Y., koridora çıkardığı öğrencisi T.K.’ya yumruk ve tokat atıp dövmüş ve boğazını da sıkmıştı. Matematik öğretmeni hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında sözde öğretmenin görevine son verileceği bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu. Yaşanan şiddet olayı sonrasında idari soruşturma başlattıklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Sürecin hızlı bir şekilde sürdüğü ve öğretmenlik mesleğini sürdürüp sürdüremeyeceği, mesleğine son verilip memuriyetini geri hizmetlerde yapabileceği yönünde ilerlediği belirtildi. Bunun yanı sıra öğrenci ve aileye de psikolojik rehberlik hizmeti verilmeye başlandığı paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

14 Aralık 2021 tarihinde yaşanan dehşet verici olay, Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'na meydana gelmişti. Matematik öğretmeni olan Ali Rıza Y., ders sırasında 5. sınıf öğrencisi olan T.K.’yı sınıftan çıkarmış, boğazını sıkmış ve koridorda tekme tokat yumruk atıp dövmüştü .

Yaşanan gürültüyü duyan teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü ise koşarak sınıftan çıkmış ve dayak yiyen öğrencisini matematik öğretmeninin elinden kurtarmıştı. Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de sınıftan çıkmış ve öğrenciyi alt kata indirmişti. Şiddet anı ise okulun güvenlik kamerasına yansımış ve 5. sınıf öğrencisi durumu babasına anlatmıştı. Baba ise oğlunu ilk olarak hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirmiş ve küçük çocuk almış olduğu darbeler sebebiyle 10 gün iş göremez raporu almıştı.

Alınan sağlık raporu sonrasında ailenin Cumhuriyet Savcılığı’na giderek matematik öğretmeni hakkında suç duyurusunda bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Korkunç olay hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise matematik öğretmeni Ali Rıza Y.’yi görevden uzaklaştırıp hakkında idari soruşturma başlatmış ve konunun incelenmesi adına müfettiş görevlendirmişti.