Yapı Kredi Bankası 70.000 TL Kredi Ödemesi Yapıyor, Başvuru ve Kampanya Detayları Belli Oldu

Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapacak olan ve kredi başvurusu yapacak olan kişilere yeni bir haber var. Banka son dakika kampanyası olarak yeni bir duyuru yaptı. Uygun faiz oranları ile birlikte, krediler hemen kullandırılacak. Uygun faizli olarak verilen son kampanya olan 70.000 TL kredilerde banka SMS ve internet üzerinden de başvuru alacak. Bankadan ihtiyaç kredisi adıyla verilen bu kredilerde, 70 bin TL onay alan kişiler, banka diğer borçları varsa, bu borçları da kapatarak kredi kullanabilecekler. Uygun faizlerle kredi almak isteyenler, ayrıca bu bankanın kampanyasına da katılmadan önce, banka kredi politikalarını bilmesi gerekiyor. Başvuru yapacak olan müşteriler, banka kredi politikalarına göre kredi onayı veriyor.

Başvuru Şartları Açıklandı!

Kredi alacak kişinin TC kimlik numarası üzerinden yapılacak sorgulama sonrasında, Yapı Kredi Bankası hemen sonuç vereceğini açıkladı. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişilerin, banka geçmiş performansları eğer sıkıntı yoksa, başvuru yaptıktan sonra onay alabilecekler. Kredi onayı alan kişiler, en yakın bankaya giderek, bu kredileri hemen kullanabileceklerdir.

Yapı Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? Kredi Onayı Nasıl Alınır?

Yapı Kredi bankası üzerinden verilen 70.000 TL Kredi başvurusu ise bankanın SMS kredi servisi üzerinden yapılacak. SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyenler, banka numarası olan 4411 numarasına Bireysel, TC KİMLİK numarası ve Aylık Gelir Yazarak göndermeleri gerekmektedir. Bu şekilde attığınız mesaj sonrasında banka hemen sonuç verecek ve sonuca göre krediniz kullandırılacaktır. KREDİ alacak kişiler, onay mesajı alırsa, aylık gelir yazdıkları belgeler ve kimliği ile birlikte, en yakın Yapı Kredi bankası şubesine gidebileceklerdir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden 70.000 TL kredi kullanacak olan kişiler, belirli şartlara göre kredileri hemen hesaplarına atabileceklerdir. 36 ay vadeye kadar kredi alacak ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme imkanı sunulacaktır.

Online olarak kredi kullanmak istiyorsanız ve bu bankanın Yapı Kredi Bankası Mobil Uygulamasını kullanıyorsanız, banka sizlere hemen sonuç vereceği online internet kredisini vermektedir. Online internet bankacılığı üzerinden verilen bu kredilerde, online onay alırsanız, bankaya gitmeden hemen hesabınıza bu onaylı tutar kadar krediyi yatıracaksınız.