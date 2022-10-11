Yalı Çapkını Dizisi Başrol Oyuncuları Çok Beğenildi!

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Proje 1 bölümü ile kimi grup izleyicilerden eleştiri toplamış fakat 2. bölümde ise bu durumu düzeltmişti. 1. bölümde biraz da olsa hayal kırıklığına uğratan Yalı Çapkını dizisi 2. bölümde bu durumu düzeltmiş ve reyting oranlarında zirvede yer alarak adından söz ettirmişti. Bu hafta 3. yeni bölümü ile ekranlarda olan Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi Cuma akşamlarında yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkarıyor. Projede genç oyuncu Afra Saraçoğlu Antep'ten istemediği bir adamla evlendirilerek İstanbul'a gelen Seyhan isimli karaktere hayat veriyor. Seyirci grubu Seyhan ile Ferit arasında yaşanan gerginlikleri ve Ferit'in Seyhan'a yaptıklarına hayret içerisinde izliyor ve neler yaşadığını merak ediyor.

Usta oyuncu Çetin Tekindor ve Şerif Sezer ile birlikte OGM Pictures imzalı olan dizide Emre Altuğ, Gülçin Santırcıoğlu, Ersin Arıcı, Gözde Kansu, Beril Pozam, İrem Altuğ, Öznur Serçeler ve Doğukan Polat gibi başarılı oyuncular da öne çıkıyor. Ailelerin zoru ile evlendirilen Seyhan ile Ferit çifti ilk başta ailelerin aldığı bu karar ile seyirci grubundan eleştiri toplamıştı. Daha sonra çift giderek izleyicilerin gözdesi oldu ve Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir birbirlerine çok yakıştırıldı. Sosyal medya paylaşımlarında da dizinin 2 başrol oyuncusunun ekran uyumlarının çok iyi olduğu savunuldu ve sonraki bölümlerde yaşanacak olan gelişmeler merak edildi. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu daha önce Fox TV projesi olan Öğretmen isim dizide de birlikte performans sergilemişti .

İki genç oyuncu bu defa partner olarak izleyicisi karşısına çıktı ve sergiledikleri güçlü oyunculuk performansıyla hayranlarından beğeni topladı. İlk bölümde seyirci grubu gencin zorla evlendirilmesine her ne kadar kızsa da çiftin birbirini sinir ettikleri sahneler seyirci grubunu güldürmeyi başardı. İki genç oyuncunun dizide rollerinin hakkını vererek oynadığı biliniyor ve çift uyumlu olması ile dikkatleri üzerine çekiyor. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu arasındaki kimyanın da yüksek olması seyirci grubunun beğenisini kazanmaya yeterli görülüyor.

Dizi ile ilgili en çok övgü toplayan isimlerden biri de Mert Ramazan Demir oldu ve genç oyuncunun Ferit rolü için çok iyi bir seçim olduğu konuşuldu. Mert Ramazan Demir'in bu karakter için kendini kasmadan çok iyi oynadığı düşünürken dengeyi de çok iyi sağladığı biliniyor. Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu ile çok daha da başarılı bir şekilde karşılıklı sahnelerinin olduğu görülüyor.

Genel olarak pek çok izleyici Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit karakterini çok başarılı buldu ve oyuncunun güçlü bir oyunculuk performansı sergilediğin düşündü. Projenin 3. bölümünde bütün ailenin yemekte olduğu bir sahneye yayınlandı ve seyirci kitlesi bu sahneyi meraklı bir şekilde izledi.