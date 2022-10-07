Yakını Olanlar Dikkat! Sigorta Girişi Olanlar Başvuru Yaparak Ödeme Alabilir!

Yakını sigorta yapanlar dikkat! Başvuru yapılması halinde ödemeye hak kazanabilirler. Konu hakkında bilgisi olmayanlar detayları okuyarak bilgilenebilir…

Türkiye’de yaşayan birçok vatandaş devlet tarafından verilen sosyal yardımlardan faydalanabilmekte. Devlet tarafından verilen yardımlardan olan cenaze yardım parası karşılıksız olarak verilen yardımlardan biridir. Bu yardıma hak kazanabilmek için vefat etmiş olan kişinin sigorta girişi olması gerekir.

SGK tarafından vatandaşlara verilen yardım, vefat eden kişinin yakınlarına ödeniyor. Vefat eden kişinin yakınları olarak annesi, babası, eşi ve çocukları olabilir. Ödemeye hak kazanmak için sigorta girişinin bulunması gerekir. Sigorta girişinin yanı sıra vefatından itibaren 5 yıllık bir süre içerisinde kurumu başvurmak gerekir. Başvuru yapılırken vefat etmiş olan kişinin ölüm zamanını belirten bir belgenin ibraz edilmesi gerekir.

Cenaze Yardımı Parasını Kimlere Verilir?

Cenaze yardımı, kurum tarafından vefat etmiş olan kişinin yakınlarına ödenir. Vefat eden kişinin en az bir yılık ömrü sigorta primi ile belgelendirilmesi gerekir. Bunun yanı sıra iş kazası ya da meslek hastalıklarından dolayı hayatını kaybeden kişilerin yakınları da bu yardımdan faydalanabilir. Başvuru yapabilmek için maluliyet, yaşlılık ve iş görmezlik belgeleri ile başvurularını gerçekleştirebilirler. Yardıma başvuru yapacak kişiler arasında vefat edenin akrabaları da başvurabilir. Ödeme yapılacak kişiler amca hala gibi akrabalardan ziyade eşler, çocuklar, anne ve babalardır.

Güncel Cenaze Yardımı Ne Kadar?

Güncel olarak belirlenmiş olan yardım 1250 TL olarak ödenmektedir. Vefat eden kişi emekli sandığına bağlı ise vefat tarihinden sonra toplamda 4 473 TL ödeme yapılır. Yapılan yardımlar ile vefat eden kişilerin cenaze işlemleri için gerekli masrafları karşılanabilir. Gerekli şartların karşılanması durumunda SGK tarafından ödeme yapılır. Yapılacak olan ödemeler anlık olarak gerçekleşir.

Ülkemizde ikamet eden milyonlarca vatandaşa devlet tarafından karşılıksız olarak destekler yapılıyor. Yapılan desteklere hak kazanmak için gerekli şartların sağlanması gerekir. Ödemenin gerçekleşmesi için bu şartların yerine getirilmesi önemlidir. Şartların sağlanması durumunda vefat eden kişinin birinci derecedeki akrabalarına ödeme gerçekleştirilir.