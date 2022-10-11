Yağlı Cilt Maskesi Nasıl Yapılır, Yağlı Cilde Hangi Maske İyi Gelir?

Siyah nokta, akne ve sivilce gibi problemler ile sıklıkla karşılaşmakta olan ve yağlı cilde sahip olan insanlar yanlış bakım uygulamaları yaptığı sürece hüsrana uğrayacaktır. Genetik faktörler, düzensiz beslenme ve yanlış bakım uygulamaları erken süreçte cildin aşırı yağlanmasına da neden olabilir. Gözenekler yağlı ciltlerde çok sık tıkanır ve sebum dengesini kontrol altına tutabilmek amacıyla cilde doğal maskeler uygulamak gerekebilir. Mucizevi faydaları bulunan doğal maskeler ise yağlı ciltler için birebir olmaktadır ve çok sayıda faydayı beraberinde getirmektedir. Sebum üretimini kontrol altına almak yağlı ciltler için çok zor olabilir ve bunun için özel bir bakım gerekir. Bunun yanı sıra aşırı yağlı ciltlerde ise gözeneklerin çok kolay bir şekilde tıkandığı bilinmektedir.

Cilt üzerinde gözeneklerin tıkanması ile birlikte siyah nokta, sivilce ve akne gibi cilt problemleri oluşur ve doğal maskeler bu süreçte pek çok fayda sağlar. Serum kontrolünü sağlamak için cilt rutinine doğal maskelerin eklenmesi tavsiye edilmektedir. Aşırı yağlanmayı önleyen ve cildi temizleyen doğal maskeler ile birlikte kusursuz bir cilde sahip olmak da mümkün olacaktır.

Diğer cilt tiplerine göre çok daha zor olan yağlı cilt tipinde yağ dengesini kontrol altına almaya çalışmak bazı durumlarda zorlayıcı olabilir. Genetik yanlış beslenme düzeni cilt yağlanması, stres ve hormonal değişimler gibi pek çok sebep ile cilt yağlanabilmektedir. Dönemsel olarak tüm bu durumlar karşımıza çıkabilir ve cilt bu şekilde erken ve daha hızlı bir şekilde yağlanabilir. Bölgesel olarak görülmekte olan cilt yağlanması bazı durumlarda tüm yüzde de karşılaşılabilir.

Yağlı ciltler için izlenilmesi gereken bakım rutini sırasında tonik kullanarak cildi arındırmak sıkıştırmak doğal maskelerden faydalanmak, cilde sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa temizlemek, haftada bir ya da iki kez günde peeling yapmak su bazlı nemlendirici kullanmak, doğal maskelerden faydalanmak ve C vitamini serumlar kullanmak gibi maddeler bulunmaktadır.

Kil maskesi yağlı ciltler için en popüler maskelerden biri olur ve kil maskesi cildin yağ üretimini kontrol altında tutar. Kil maskesi gözeneklerin tıkanmasını engellemek ile birlikte gözenekli derinlemesine temizler ve bu şekilde sıkılaşmayı sağlar. Akneleri ve sivilceleri de kurutan yağlı ciltler için kil maskesi haftada bir ya da 2 defa düzenli bir şekilde uygulanmalıdır. Kil maskesini düzenli bir şekilde kullanılması ile birlikte bebek gibi bir cilde sahip olmak mümkündür.

Bir yemek kaşığı su, 2 yemek kaşığı beyaz kil, 1 çay kaşığı biberiye yağı ve 1 yemek kaşığı limon suyu bir kap içerisine karıştırılır ve eşit miktarda temiz cilt üzerine sürülür. Karışımın cilt üzerinde 10-15 dakika boyunca kuruması beklenir ve karışım daha sonra temizlenir. Karışımın uygulanması ardından cildi arındırmak ve nemlendirici uygulamak da yapılacak olan son aşamadır.