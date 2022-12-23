Son dakika: EYT’li Emekliye 4 Farklı Ek Ödeme Müjdesi!

EYT kapsamında emekli olan bir kişi için ise promosyon, kıdem, zam ve ikramiye müjdesi de verildi. Klasik emeklilik sürecinde verilen tüm haklar EYT'den faydalanan çalışanlara da verilecek. EYT yeni yıla kalsa dahi hiç kimsenin hak kaybı olmayacak. Bu da net olarak duyuruldu. Yeni yılda emekliliği başlayacak olan EYT’liler için ödemelerde yapılmaya başlanacak. İlk 1 ay içerisinde başvurular alınacak ve ödeme aşamasına geçilecek. En düşük emekli maaşı şu anda 3.500 TL. Bu taban aylığı üzerinden çalışma yaşantısına göre net bir rakam belirlenecek. Bu konuda emekliler ilk maaşlarını aldıkları andan çalıştıkları bankalar aracılığı ile promosyon alabilecek. Alınacak en düşük 3.500 TL maaşın yanında 5.000 TL ile 10.000 TL arasında değişen bir rakam da promosyon ödemesi de alabilecek.

Öte yandan 2022 yılında belirlenmiş 3.500 TL rakamı 2023 yılında 5000 TL'ye ulaşabilir. Bankalar 3 yıl boyunca kendi bankasında kalma sözü veren emekliye geri ödemesiz olarak promosyon ödemesi yapıyor. Bu da nakit para girişi anlamına geliyor. Ek kazanımdan faydalanmak isteyenler Akbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, ING ve benzeri farklı özel bankalar ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi devlet bankalarına da başvurabilir.

EYT’linin Kıdem Tazminatı Meselesi

EYT'li çalışanın elde edeceği bir diğer hak ise kıdem tazminatıdır. Emeklilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalacak olan bir çalışan işvereni tarafından toplu kıdem tazminatı ödemesi alabiliyor. Normal şartlarda işveren tarafından işten çıkarılan kişilere ödenen bu tutar emeklilik nedeniyle istisnai kabul edilip işten ayrılan tüm işçilere iş veren tarafından verilecektir. Yasal olarak alt ve üst sınır üzerinden bu rakam belirleniyor. Taban tutar ise Asgari ücretin brüt rakamı üzerinden belli oluyor. Yenilenen asgari ücreti rakama üzerinden kıdem tazminatı oranı da yükseldi. Tavan tutar ise memur maaşına göre belirleniyor.

İşverenlerin bu maliyetten kurtulabilmesi için de Kredi Garanti fonu işletmeye alınıyor. Önümüzdeki hafta konu ile ilgili detaylı açıklama paylaşılacak. EYT'li emekli ilk maaşının ardından promosyon rakamını alacak. İşten çıktığı için de ek kıdem tazminatı hesabına yatırılmış olunacak. Asgari ücretin %50 oranına ulaştığı düşünüldüğünde en düşük bir yıllık tazminat oranı 10.000 TL'yi buluyor. En yüksek rakamı memur zammına göre belirlenecek.