7 Mart Bugün Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas ve Marmara Denizi'nde Deprem Oldu!

Öğlen 12.40'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Akgümüş Andırın bölgesinde Kandilli Rasathanesi’nden elde edilen verilere göre 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bilgisine ulaşıldı. AFAD konu hakkında bilgi paylaşımında bulundu ve depremin merkez üssünün onikişubat ilçesi olduğu ifade edilirken büyüklüğünün de 4.4 olduğu açıklandı.

Yaklaşık 9 saat arayla 6 Şubat tarihinde 7.6 ve 7.7 büyüklüğünde iki deprem geçiren Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar sürüyor ve vatandaşlar artçılar sebebiyle korku yaşıyor. Korkunç iki depremin yaşandığı günden bu yana 1 ay geçti ve bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kayıtlarına göre 4.4 büyüklüğünde bir depremin daha yaşandığı öğrenildi ve hasarlı bina sayısı merak konusu oldu. AFAD ile Kandili Rasathanesi verileri arasındaki fark meydana gelen depremin derinliği ile ilgili de ortaya çıktı. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğinin 5 kilometre olduğunu açıklarken AFAD ise yaklaşık 7,52 kilometre derinlikte yaşandığını belirtti.

Depremin yaşandığı il ve saat ise 2 kurumun açıklamalarındaki ortak nokta oldu. Her iki kurumda Kahramanmaraş'ı işaret etti ve depremin öğlen saat 12.40'da meydana geldiğini belirtti.

Gün içerisinde saat 17.18'de Sivas'ın Gürün ilçesinde de bir depremin meydana geldiği öğrenildi ve bu depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Sivas depreminin 7 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edildi.

Marmara Denizi depremi de günün korkutan konuları arasında yer aldı ve 3.8 büyüklüğünde bir depremin oluştuğu ifade edildi. Sarsıntı Tekirdağ açıklarında yaşandı ve yerin 8.4 km derinliğinde meydana geldiği öğrenildi. AFAD ile Kandili Rasathanesi son depremler ile ilgili tüm bilgileri kamuoyu ile paylaşmayı sürdürüyor. Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde yaşanan deprem saat 11.36'da meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıklarken AFAD ise büyüklüğü 3.6 olarak ifade etti.