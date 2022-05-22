Wimbledon: Rusya'nın Ukrayna'ya Karşı Savaşı Dünya Tenisini Nasıl Etkileyecek?

Novak Djokovic, Iga Swiatek ve Wimbledon'daki diğer en iyi tenisçiler için her zamanki kupalar ve para ödülleri sıraya girecek, ancak bu yıl orada önemli bir değişiklik var: 27 Haziran'da oyun başladığında hiç kimse teniste değerli bir para birimi olan sıralama puanı kazanmayacak.

Kadınlar ve erkekler profesyonel turları Cuma günü yaptığı açıklamada, All England Club'ın Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ve Belarus'tan oyuncuları yasaklama kararı nedeniyle Wimbledon'ın çim kort Grand Slam turnuvasında oyunculara sıralama puanı vermeyeceklerini açıkladı.

Hem Kadınlar Tenis Birliği (WTA) hem de Tenis Profesyonelleri Birliği (ATP), tenisçilere karşı "ayrımcılık" olarak adlandırdıkları şeye tepki gösterdiklerini söyledi.

İşte bu eşi benzeri görülmemiş hareketin nasıl gerçekleştiğine ve Wimbledon ve dünyanın en iyi tenisçileri için ne anlama geldiğine bir bakış:

Wimbledon neden Rusları ve Belarusluları yasakladı?

En eski Grand Slam turnuvasını düzenleyen All England Club - Wimbledon ilk kez 1877'de düzenlendi - Nisan ayında, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 2022'de Rusya veya Belarus'tan oyuncuların etkinliğe katılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

İcra Kurulu Başkanı Sally Bolton, kulübün hareketini İngiliz hükümetinden gelen bir direktifi takip ettiği için savundu ve "Wimbledon'ın Rus rejimi tarafından başkalarına verilen zararı haklı çıkarmak için kullanılma olasılığını sınırlamada rolümüzü oynama sorumluluğumuzu" belirtti.

Diğer sporlar Rus sporcuları yasakladı mı?

Evet, Rus erkek takımının bu yılki Dünya Kupası eleme maçlarından atıldığı futbol da dahil. Artistik buz pateni ve atletizm, Rus ve Belaruslu sporculara karşı harekete geçen diğer sporlar arasındadır.

Teniste, bu ülkelerden gelen oyuncuların yarışmalarına izin verildi - Pazar günü Paris'te başlayan yılın ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık da dahil olmak üzere - ancak milliyetleri tarafından tanımlanmayan "tarafsız" sporcular olarak.

Wimbledon'da kimler oynayamaz?

Şu anda en önde gelen Rus tenisçi, geçtiğimiz Eylül ayında ABD Açık'ı kazanan ve bu yıl erkekler sıralamasında bir numaraya ulaşan Daniil Medvedev. ATP'de yedi numarada yer alan Andrey Rublev, bir başka üst düzey erkek oyuncu.

WTA'nın yedi numarası, bir yıl önce Wimbledon'da yarı finalist olan Aryna Sabalenka ve iki kez Avustralya Açık şampiyonu olan eski bir numaralı Victoria Azarenka, Belaruslu.