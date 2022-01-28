WFP, Tigrayanların Neredeyse %40'ının 'Aşırı Gıda Eksikliğinden' Muzdarip Olduğu Konusunda Uyardı

Dünya Gıda Programı (WFP), Etiyopya'nın güç durumdaki Tigray bölgesindeki insanların yaklaşık yüzde 40'ının 15 ay süren savaşın ardından "aşırı gıda eksikliğinden" muzdarip olduğunu ve komşu Amhara ve Afar bölgelerinde artan açlık konusunda alarm verdiğini söyledi.

Cuma günü açıklanan korkunç rakamlar, Birleşmiş Milletler ajansının "şiddetli açlığın" kuzey Etiyopya'daki kontrolünü sıkılaştırdığını söyleyen son gıda güvenliği değerlendirmesine dahil edildi.

WFP'nin raporuna göre, BM'nin büyük ölçüde fiili abluka altında kaldığını söylediği yaklaşık altı milyonluk bir bölge olan Tigray'da, “nüfusun dörtte üçü hayatta kalmak için aşırı başa çıkma stratejileri kullanırken, aileler kendilerini beslemek için her yolu tüketiyor”. (PDF) dedi.

Tigrayanların yüzde 83'ünün gıdadan yoksun olduğu konusunda uyardı, dilencilik ve günde sadece bir öğüne güvenmedeki artışa dikkat çekti.

Etiyopya'nın savaşı, Başbakan Abiy Ahmed'in hükümeti ile bir zamanlar ulusal siyasete egemen olan eski Tigray iktidar partisi Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında aylarca artan gerilimin ardından Kasım 2020'de patlak verdi.

Abiy, federal güçlerin Tigray'in başkenti Mekelle'yi ele geçirmesinden sonra 28 Kasım'da Tigrayan güçlerine karşı zafer ilan etmişti, ancak savaş uzayıp gidiyordu. Aylar içinde, savaşın gidişatı tersine döndü ve Tigrayan kuvvetleri, komşu Amhara ve Afar bölgelerinde karşı taarruza geçmeden önce kaybettikleri toprakların çoğunu sonunda geri aldı.

Tahminen on binlerce insanı öldüren ve milyonlarca insanı evinden etmek zorunda bırakan savaş, son haftalarda, Tigrayan güçlerinin başkent Addis Ababa'ya ilerlemeye çalıştıktan sonra bölgelerine geri çekilmesiyle değişti ve Etiyopya ordusu bunu söyledi. onları daha fazla takip etmeyecekti. Bu, ABD ve Afrika Birliği'nin insani erişimin kilit bir hedef olduğu yeni arabuluculuk çabalarının önünü açtı.

Bu arada, BM insani yardım ajansı Cuma günü yaptığı bir güncellemede, ilaç ve yakıt da dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan malzemelerin yüzde 10'undan azının Temmuz ortasından bu yana Tigray'a girdiğini söyledi. Tigray'de faaliyet gösteren tüm uluslararası STK'lar, “mümkünse, kalan çok az insani yardım ve hizmetleri yayan olarak teslim eden personeliyle” yakıtlarını tükettiler.

Abiy hükümeti, yardım dağıtımıyla ilgili sorunları kısmen, Afar'da yardım için onaylanmış tek yol koridorunun yakınında yeni çatışmalar da dahil olmak üzere, Tigrayan güçlerinin neden olduğunu söylediği güvensizlikle suçladı.

Bununla birlikte, yardım görevlileri, Tigray'e yapılan ziyaretlerden önce müdahaleci kişisel aramalar ve kişisel ilaçlar da dahil olmak üzere eşyalara el konulması gibi bürokratik engelleri de suçluyor. Tigray'ın erişilebilir bölgelerinde 980'den fazla hane ile yüz yüze görüşmelere dayanan yeni WFP raporu, “olağanüstü operasyon zorluklarından” bahsetti.

Amhara ve Afar bölgelerindeki Tigrayan güçlerinin akınlarıyla yüz binlerce kişinin yerinden edilmesinin ardından yardımlar halka ulaşmaya başladı. Ancak yeni WFP raporu, rekor düzeyde dokuz milyon insanın savaştan etkilenen üç bölgede gıda yardımına ihtiyacı olduğunu söyledi.

WFP, Amhara'da, Etiyopya ordusu ile Tigrayan güçleri arasındaki son çatışmaların yükünü bölge çektiği için, "açlığın beş ayda iki katından fazla arttığını" söyledi. Beş yaşın altındaki çocukların yüzde 14'ünden fazlası ve hamile ve emziren kadınların neredeyse üçte biri yetersiz besleniyor" dedi.

Afar'da çatışma kaynaklı yerinden edilmenin açlığı ve yetersiz beslenme oranlarını artırdığını belirten ajans, son günlerde Tigray-Afar sınırında yaşanan şiddetli çatışmaların “daha ​​fazla topluluğu evlerinden çıkarmaya ve daha da derinlere açmaya zorlamasının beklendiği” konusunda uyardı.