Kanada-ABD Sınırında Donarak Ölen Hintli Ailenin Kimliği Belirlendi

Kanada'daki yetkililer, geçen hafta Kanada-Amerika Birleşik Devletleri sınırına yakın Manitoba'da donmuş cesetleri bulunan dört Hint uyruklunun kimliklerini doğruladıklarını söylediler.

Perşembe günü Ottawa'daki Hindistan Yüksek Komisyonu, ölen dördünün 39 yaşındaki Jagdish Baldevbhai Patel, 37 yaşındaki Vaishaliben Jagdishkumar Patel, 11 yaşındaki Vihangi Jagdishkumar Patel olduğunu belirten bir bildiri yayınladı. -yaşlı bir kız ve üç yaşında bir erkek çocuk olan Dharmik Jagdishkumar Patel.

Yüksek Komisyon yaptığı açıklamada, ailenin yakın akrabalarına bilgi verildiğini belirterek, "göç ve hareketliliğin güvenli ve yasal hale getirilmesi ve bu tür trajedilerin tekrarlanmamasının sağlanması" gereğinin altını çizdi.

Müfettişler, dört kişilik ailenin 19 Ocak'ta şiddetli kış mevsiminde sınırı yürüyerek geçmeye çalıştığını ve maruziyetten öldüğünü söylediler.

Yetkililer, 18 kişilik gruptan ayrıldıklarını ve muhtemelen bir kar fırtınasına yakalandıklarını ve bunun sonucunda Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun "akıllara durgunluk veren" olarak nitelendirdiği bir trajedi olduğunu söyledi.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), ailenin 12 Ocak'ta Kanada'ya vardığını, önce Toronto'ya ulaştığını ve ardından 18 Ocak civarında Emerson, Manitoba'ya seyahat ettiğini düşündüklerini söyledi.

Suç operasyonları yetkilisi Rob Hill, sınırın yakınında hiçbir aracın terk edilmediğini ve birinin onları bırakıp gittiğini düşündürdüğünü söyledi.

Hindistan Başkonsolosluğu'ndan kıdemli bir konsolosluk görevlisi tarafından yönetilen özel bir ekip, Kanada tarafındaki soruşturmalara yardımcı olmak ve mağdurlara hizmet sunmak için Manitoba'da bulunuyor.

Manitoba'daki RCMP, ABD sınır devriye görevlilerinin kendilerine ABD tarafında bir grup Hintli uyrukluyu aldıklarını söylemelerinin ardından dört cesedi Emerson yakınlarında bulduklarını söyledi.

Kişilerden biri, Florida, Deltona'dan Steve Shand, bir bebek için eşyalarla dolu bir sırt çantasıyla bulundu. Müfettişlere, onlardan ayrılan bir grup için sırt çantası taşıdığını söyledi.

Müfettişler, ölümlerin bir insan kaçakçılığı planıyla bağlantılı olduğuna inandıklarını söylediler.

Shand, "yasadışı yabancıları nakletmeye" veya "naklemeye" teşebbüs etmekle karşı karşıya. Pazartesi günü şartlı kefaletle serbest bırakıldı.

Bu arada, eyalet başkenti Gandhinagar'daki polis yetkilisi AK Jhala, batı Gujarat eyaletinde bir seyahat ve turizm şirketi işleten altı kişinin ölümlerle bağlantılı olarak tutuklandığını söyledi.

Bu aileyi ve diğerlerini yasa dışı yollarla yurt dışına göndermeyi başaran insan tacirlerini şimdi yakalamaya çalışıyoruz” dedi.

Gujarat polis genel müdürü Ashish Bhatia, müfettişlerin Hindistan'da gruba yardım eden bir seyahat acentesi olup olmadığını belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

Polis yetkilisi Jhala, "İnsan kaçakçılığı ilişkisi derinlere uzanıyor ve çoğu zaman yerel politikacıları da içeriyor" dedi ve insanların ABD veya Kanada'ya göçlerini finanse etmek için topraklarını ve evlerini bile sattıklarını da sözlerine ekledi.

Kanada, evde büyük bir işsizlikle karşı karşıya kalan Hintliler tarafından aranan bir destinasyondur.

Bununla birlikte, Kanada'dan ABD'ye geçişler nispeten nadirdir: ABD Gümrük ve Sınır Devriyesi'nin (CBP), ABD-Kanada sınırı boyunca giriş limanları arasında geçmeye çalışan göçmenlerin yakalanması 2009'da 6.806'dan 2021'de 916'ya düştü.

CBP, 2019'da kuzey sınırında ABD'ye geçmeye çalışan 339, 2020'de 129 ve geçen yıl 41 Hintliyi tutukladı. Buna karşılık, RCMP 2019'da sınır kapıları arasında kuzeyi geçen 16.503 sığınmacıyı yakaladı. Minnesota Göç Hukuku Merkezi direktörü Veena Iyer, ABD yetkililerinin geçen hafta yakaladığı yedi Hintli göçmenin Shand'ın kovuşturmasında işbirliği yapmaları halinde vize almaya uygun olabileceğini söyledi.