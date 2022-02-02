Son Dakika: Emekliye 40.000 TL Müjdesi Kamu Bankalarından Geldi, Sadece Emekli Olanlar Hemen Alacaklar. Emekli olan vatandaşlara Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan kampanya ile birlikte 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli emekli kredileri gelir belgesiz olarak verileceği açıklandı. Emekli olan ve acil Para ihtiyacı olan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden son dakika Kredi haberi ile birlikte başvurularını gerçekleştirebilecek ve istedikleri zaman kredi onayı alabilecek.

40.000 TL emekli kredisi kullanacak olan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve ya Halkbank üzerinden emekli maaşı alması durumunda banka kredi notu düşük olsa bile daha önce bu bankalardan kredi alsa bile kredi onayı alacaktır. Başvuru yapacağınız banka üzerinden almış olduğunuz emekli maaşına göre verilecek olan kredi limitlerinde acil destek kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler hızlı bir şekilde sonuç alacak.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank başvuru yapacak olan vatandaşlar için resmi internet sitesi üzerinden 1 başvuru ekranı açıyor. Açılacak olan bu başvuru ekranına emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde Onay alabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve ya Halkbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak emekli kredisi başvuru formunu dolduran vatandaşlar Kredi değerlendirilmesi Genel müdürlük tarafından yapılacak ve 1 iş günü içerisinde sizlere Kredi sonucu ne kadar onaylandı ile birlikte ne kadar faiz oranları ile bu krediyi kullanacağınız hakkında bilgiler mesaj ile gelecektir.

Emekli maaşınızı bu bankalardan almıyorsanız banka kredi notunuzun yüksek olması ve diğer bankalara da borcunuzun olmaması gerekiyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank şubesi üzerinde taşıma yaparsanız banka sizlere 250 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ile birlikte diğer bankadaki borçlarınızı kapata bilmeniz için kolaylık sağlayacak ve sizlere borç kapatma kredisi de verecektir.

Acil ihtiyacı olan emekliler için başlatılan bu kampanyaya katılacak olan emeklilerin en fazla 75 yaşına kadar olması ve 50.000 TL'ye kadar kullanacakları kredilerde de en fazla 36 ay vadeli olarak işlem yapabilmesi uygun görülmüştür.