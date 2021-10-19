Walmart, Kara Cuma Satışlarını Kara Cuma'dan Haftalar Önce Başlatacak

Walmart, ilki gerçek 26 Kasım tarihinden haftalar önce gerçekleşecek olan bir dizi Kara Cuma satış etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Kara Cuma, Şükran Günü'nden sonraki ilk Cumadır ve çoğu mağazanın yılın en büyük indirimlerini ve indirimlerini sunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde genellikle yılın en yoğun alışveriş günüdür.

Geçen yıl, Walmart, Covid ile ilgili sosyal mesafe önlemlerine uymak için 'Günlük Fırsatlar' adı verilen kademeli bir satışa başladı ve bu yıl uygulamaya devam ediyor. Hipermarket devi, Kara Cuma satışlarının ilkini 3 Kasım'da, diğer satış etkinlikleriyle birlikte ay boyunca çevrimiçi ve mağazada gerçekleştirecek.

CNET'e göre, diğer ABD perakende devleri Target ve Amazon da perakendecilerin alışveriş sezonunu daha da uzattığını gösteren bir trendle Kara Cuma tarzı anlaşmaları tanıtmaya başladı bile. NBC News'in haberine göre analistler geçtiğimiz günlerde Kara Cuma ve Siber Pazartesi'ye kadar giden uzun vadeli satışlara atıfta bulunarak Kasım ayının tamamını "Kara Kasım" olarak adlandırdı.

Ulusal Perakende Federasyonu'nun (NRF) endüstri ve tüketici içgörülerinden sorumlu kıdemli direktörü Katherine Cullen, haber çıkışına Kara Cuma'nın kış tatili alışveriş sezonunun başlangıcı olmasına rağmen, perakendecilerin artık daha erken ve daha erken fırsatlar sunduğundan bu durumun değiştiğini söyledi.

“Önceden Şükran Günü hafta sonu gerçekten alışveriş sezonunun başlangıcıydı. Şimdi, buna daha çok bir orta nokta olarak bakıyoruz” dedi Bayan Cullen. "Kara Pazartesi ve Siber Pazartesi, hem tüketiciler hem de perakendeciler için çok önemli bir yere sahip, ancak daha uzun bir alışveriş sezonunun daha geniş bir bağlamında, ayırt edici olaylardır."

Geçen yıl Walmart, Kara Cuma ve Siber Pazartesi arasında, tatillerden önceki zaman çerçevesi genellikle “Siber Hafta” olarak adlandırılan 264 milyon dolar kazandı. Ancak perakende devinin tatil satışları Kara Cuma'dan bile önce başladı - ve Walmart 2021 için tekrar "Günler için Kara Cuma Fırsatları" promosyonunu duyurdu. Satışlar 18 Ekim Pazartesi gibi erken bir tarihte başlıyor.

Walmart bu yılki satışları üç etkinliğe böldü. 160.000'den fazla üründe sınırsız ücretsiz teslimat, yakıt indirimleri ve daha fazlasını sunan Walmart+ programının aboneleri, daha düşük fiyatlara erken erişim sağlar.