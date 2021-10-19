Alman ve İsrail Savaş Uçakları Kudüs Üzerinde Uçtu

İki ülke ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirirken, İsrail ve Alman savaş uçakları, Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez Kudüs semalarında dostluk gösterisi yaptı.

Uçak Pazar günü İsrail parlamentosu, Knesset ve diğer hükümet binalarının üzerinden ve Kudüs'teki Malha bölgesine doğru uçarken görüldü. Times of Israel'e göre, uçuş, Alman askeri uçağını Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez İsrail'in başkentine getiren İsrail ile Almanya arasındaki Mavi Bayrak uluslararası uçuş tatbikatının başlangıcını işaretlemek için yapıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Uçuş, hava kuvvetleri ve ülkeler arasındaki güçlü ortaklığı ve bağlantıyı ve ayrıca gelecekte işbirliğine devam etme taahhüdünü ifade ediyor" dedi. Bu, İsrail'de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük ortak tatbikat ve 28 Ekim'e kadar devam edecek. Tatbikatın bir sonraki aşaması, savaş uçaklarının hem Kudüs hem de Tel Aviv üzerinde uçtuğunu görecek.

'Uçuş, hava kuvvetleri ve ülkeler arasındaki güçlü ortaklığı ve bağlantıyı ifade ediyor'

Ordudan yapılan açıklamada, uçuştan önce Alman ve İsrail hava kuvvetleri komutanları Ingo Gerhartz ve Amikam Norkin'in Kudüs'teki Yad Vashem Holokost anıtını birlikte ziyaret ettikleri belirtildi. Almanya, İsrail jetleri Almanya'da uçarken, daha önce de İsrail ile ortak tatbikatlar gerçekleştirmişti. Ağustos ayında İsrail Hava Kuvvetlerine ait altı F-16, Almanya'nın Eurofighter uçakları eşliğinde ilk kez Alman hava sahasına girdi. Jetler, Nazi Holokost'undan yetmiş yıldan fazla bir süre sonra iki ülkenin güçlü bağlarının bir göstergesi olarak Dachau toplama kampı ve Fürstenfeldbruck havaalanı üzerinde uçtu.

Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ingo Gerhartz, Ağustos ayında yaptığı açıklamada, "Şoah [Holokost] olan insanlığa karşı işlenen suçtan sonra, bugün tarihimizde ilk kez İsrail Hava Kuvvetleri ile yan yana uçuyor olmamız dostluğumuzun dokunaklı bir işaretidir" dedi.

Almanya-İsrail uçuşuna ek olarak, tatbikata katılan diğer altı ülke ile birlikte Pazar öğleden sonra Kudüs ve Tel Aviv üzerinde başka bir uçuş daha yapılması planlandı: Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Hindistan.

İsrail Hava Kuvvetleri, iki yılda bir yapılan Mavi Bayrak tatbikatını ve diğer uluslararası hava tatbikatlarını yeteneklerini geliştirdiği için takdir ediyor, çünkü hem İsrailli pilotlara diğer hava kuvvetlerinin nasıl çalıştığını görme fırsatı veriyor, hem de onlara yabancı pilotlar ve ekiplerle etkin bir şekilde iletişim kurmayı öğretiyor. İsrail çok uluslu bir askeri operasyona katıldıysa kullanışlıdır.

Daha geniş, stratejik bir düzeyde, bu uluslararası tatbikatlar, katılımcı ülkeler arasındaki diplomatik ilişkileri de güçlendirir.