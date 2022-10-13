Vücut Tiplerine Göre Giyinme Tarzları Nasıl Olmalıdır, Hangi Vücut Tipi Nasıl Giyinmelidir?

Vücut tiplerine göre giyinmeyi bilmemek kadınların en büyük problemleri arasında yer almaktadır. Her ne kadar her kadının vücutlarında beğenmedikleri bir yer olsa da vücut tipine göre giyinmek bu durumu önemli ölçüde azaltacaktır. Vücut tiplerine göre doğru bir şekilde giyinildiği zaman hem daha mutlu olunacak ve daha özgüvenli de hissedilecektir. Bayanlara özgü altı farklı vücut tipi bulunur bu vücut tiplerine göre farklı kıyafetler üretilir.

Vücutlarının üst bölümleri daha küçük olan fakat vücutlarının alt kısmı daha geniş olan kadınların armut şeklinde vücut tipine sahip olduğu bilinir. Bu kadınlar küçük göğüslere ince uzun boyunlara düzgün bir bere ve ince kaburgalara sahiptir. Armut vücut tipine sahip olan kadınlar mükemmel bir bel çevresine sahip olur ve çoğu zaman bu belli vurgulayan stilleri tercih eder. Beyonce, Rihanna ve Jennifer Lopez bu vücut tipine sahip olan kadınlar arasında yer almaktadır.

Kolye ve küpe gibi aksesuarlar gözleri yukarı bölgeleri çekecek ve geniş kısımlardan uzakta tutacaktır. Armut vücut tipli kadınların çok darı olan kıyafetlerden kaçınmaları ve renkli baskılı üstler giyerek dikkatleri üst bölgelere çekmeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra fazla bol olan üstlerden de kaçınmak gerekir çünkü bu kıyafetler kadınları daha kilolu gösterir. Çok bol ya da çok dar olmayan üstler yerine tam oturan bluzlar tercih edebilir. Pantolonlar ve etekler için ise koyu renkler tercih edilmelidir.

Ters üçgen vücut tipine sahip olan kadınlar ise normal bir bele geniş omuzlara uzun bacaklara ve ince kalçalara sahiptir. Ters üçgen şeklinde vücut tipi olan kadınların ince bacakları vardır ve bu vücut tipine Angelina Jolie örnektir. Bu kadınların geniş omuzlu ceketlerden ve fazla süzülen kıyafetlerden kaçınmaları gerekmektedir. Genişleyen pantolonlar ve etekler onlar için ideal olur ve düşük kemerler bel bölgesine dikkati çeker.

Dikdörtgen şeklinde vücut tipine sahip olan kadınların üst ve alt bedenleri birbirine eşit olur ve göğüs kafesi bölgesi büyük olur. Bacakları ince olan bu kadınların bedenlerinin alt kısmı da düzdür. Kolsuz üstler bu kadınlar için ideal kıyafetlerdir ve korseli üstler tercih edilmelidir. Çok düşük belli pantolonlardan kaçınmaları gereken bu kadınlar asimetrik etek uçlarını tercih etmelidir.

Kum saati şeklinde olan vücut tipi ise belirtili bel, küçük kemik yapısı kavisli kalça ve düzgün bacaklar ile bilinir. Bu tipte vücut tipine sahip olan kadınların bedenlerini saklayan dalgalı üstlerden kaçınmaları ve zıt bir kemer kullanmaları gerekmektedir. Düşük belli pantolon tercih edebilecek olan bu kadınlar büzgülü kıyafetler giyerek bellerini vurgulayabilir ve bacaklarını da ön plana çıkartabilir.

Elmas şeklindeki vücut tipine sahip olan kadınların ise ince omuzları ve geniş kalçaları bulunmaktadır. Bu kadınların üst bedenleri daha ince olur ve kavisli bir vücutları bulunur.