Volkswagen'den büyük kampanya! İşte T-ROC fiyat listesi almayanın aklı şaşar!

T-ROC fiyat listesi almayanın aklı şaşar! Volkswagen'den büyük kampanya! Volkswagen, gösterilen ilginin fazla olmasından dolayı SUV modellerini artırıyor. Markanın SUV modellerinden biri olan T-ROC çok fazla ilgi görmekte ve beğenilmekte. Volkswagen, beğenilen modellerinin satışına destek olması için bazı dönemlerde çeşitli fırsatlar sunmaktadır. T-ROC modeline dair sunulan yeni fırsatlar müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam edecek. İşte T-ROC modeliyle ilgili kaçırılmayacak fırsatlar…

Volkswagen T-ROC Bu Fiyata mı Diyeceksiniz!

Ülkemizde Volkswagen markası lüks sayılabilecek bir kategoride yer almaktadır. Yeni yılın yeni modellerini dar veya orta gelirli insanların satın alması nerdeyse imkansız olarak bilinir. Volkswagen gibi dünyaca ünlü markanın araçları son derece kaliteli ve sağlamdır. Genel görüntüleri estetiktir. İç ve dış donanımları kendine hayran bırakmaktadır. Özellikleriyle kendine hayran bırakan Volkswagen markasının fiyatlarının yüksek olmasına herkes alıştı! Alışılmayan şey fiyatların normalden düşük olmasıdır.

Volkswagen, son zamanlarda üretim stratejisini değiştirdi. Ürettiği araç sayısını azalttı. SUV modellerine ağırlık vermeye başladı. Elektrikli araç üretimi için hızlı adımlar atarken bazı modellerinin üretimini durdurdu. Passat gibi tutkunları olan modelin dahi üretimine son verdi. Passat gibi modeller yerine SUV ve elektrikli araç üretimine hız vermeye başladı. Yeni modelleri için çalışmalarını hızlandıran Volkswagen bu konuda dikkat çeken modellere de imza atmaya başladı.

Volkswagen T-ROC 2023 Yılına Özel Fiyatlarla

Yeni donanımlarıyla yeni yıla giriş yapan Volkswagen T-ROC’un fiyatları merak edilmekte. Modelin 2022 ve 2023 yılı fiyatları birbirinden çok farklı. Geçen yıl T-ROC fiyatları pek çok kişiye yüksek gelmişti. Yeni yıla ait fiyatları, rakip markaların fiyatlarıyla kıyaslandığında son derece uygun olduğu görülmektedir. Ancak burada fiyatların kısa bir süre için bu kadar düşük tutulduğunu hatırlatmak isteriz. Fiyat güncellemesi yapılmadan ve fiyatlar artırılmadan önce hemen bir Volkswagen bayisine gitmenizi öneririz.

Volkswagen T-ROC fiyatları aracın donanımına ve yılına göre değişmektedir. 2022 yılında 930 bin civarında olan 1.5 TSI 150 PS DSG Life modelinin 2023 yılındaki güncel fiyatı 958 bin. Sıfır araçlardaki yüksek artışlarla kıyaslandığında 28 bin gibi bir artışın oldukça az olduğunu söyleyebiliriz. Fırsatı kaçırmamak için acele edin.

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