Moskova, Rusya'nın Ana Taleplerinin Dikkate Alınmadığını Söyledi

Moskova, ABD ve NATO'nun Rusya'nın kapsamlı güvenlik taleplerine yönelik merakla beklenen yanıtlarını incelemeye başladı.

Aralık ayında, Ukrayna sınırına asker yığdıktan sonra Rusya, NATO'ya güçlerini ve silahlarını Doğu Avrupa'dan geri çekmesi ve eski bir Sovyet devleti olan Ukrayna'nın üye olmasını kalıcı olarak engellemesi çağrısında bulundu.

Ancak bu taleplere Çarşamba günü Moskova'daki ABD büyükelçisi tarafından şahsen sunulan yazılı bir yanıtta Washington, NATO'nun “açık kapı” politikasını destekleme taahhüdünü yineledi. Kısa bir süre sonra ABD liderliğindeki NATO, “ABD ile paralel olarak” kendi yanıtını verdiğini söyledi.

Perşembe günü, belgeler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teslim edilirken, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın ittifaka katılma potansiyeline atıfta bulunarak "ana soruya olumlu bir yanıt gelmediğini" söyledi.

Ancak bir açıklamada, "ikincil sorular üzerinde ciddi bir görüşmenin başlaması için umut veren bir yanıt var" dedi.

İşte en son güncellemeler:

Ukrayna krizi: Dünya savaştan bahsederken Ruslar barışı umuyor

Ukrayna'da topyekûn çatışma olasılığına ilişkin endişeler artmaya devam ederken, El Cezire Rus vatandaşlarına, milletvekillerine ve analistlerine krizle ilgili görüşlerini sordu.

FM, NATO'nun Slovakya'ya konuşlandırmayı tarttığını söyledi

Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok, NATO'nun Rusya'nın Ukrayna yakınlarındaki askeri yığınağına yanıt olarak doğu kanadındaki diğer ülkelerle birlikte Slovakya'ya bir miktar asker göndermeyi düşündüğünü söyledi.

Korcok, aktuality.sk haber sitesinde yer alan bir brifingde gazetecilere verdiği demeçte, henüz alınmış bir karar olmadığını, durumun gelişmekte olduğunu ve NATO üyesi ülke hükümetinin şu anda konuyla ilgili bir pozisyonu olmadığını söyledi.

Latin Amerika'daki Rus üslerinin 'gerginliğe neden olduğu' konuşuluyor

Rus haber ajansı TASS tarafından yayınlanan bir rapora göre, Rusya Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı, Rusya'nın şu anda Küba ve Venezuela'da askeri üsler kurma olasılığını tartışmaya gerek olmadığını çünkü bu tür tartışmaların küresel gerginliğe neden olduğunu söyledi.

Dmitry Medvedev, Rus medya kuruluşlarına verdiği bir röportajda, "Şu anda bunun hakkında konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü kural olarak hemen önemli gerilimlere neden oluyor" dedi. Ayrıca, bu tür hareketlerin “bu ülkelerin egemen kararlarına” bağlı olduğunu vurguladı.