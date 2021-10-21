Virüs 80k ila 180k Sağlık Çalışanını Öldürmüş Olabilir

DSÖ başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşılar için sağlık çalışanlarına öncelik verilmesi gerektiğini söyledi ve aşıların dağıtımındaki adaletsizliği eleştirdi. Ölümler bu yılın Ocak 2020 ile Mayıs ayları arasında meydana geldi.

Daha önce, başka bir üst düzey DSÖ yetkilisi, aşı eksikliğinin pandeminin gelecek yıla kadar devam edeceğini görebileceği konusunda uyardı. Dünyada tahminen 135 milyon sağlık çalışanı var.

Dr Tedros, "119 ülkeden elde edilen veriler, dünya genelinde ortalama olarak her beş sağlık çalışanından ikisinin tam aşılı olduğunu gösteriyor" dedi. "Ama elbette, bu ortalama, bölgeler ve ekonomik gruplar arasındaki büyük farklılıkları maskeliyor."

Yüksek gelirli ülkelerde her 10 sağlık çalışanından sekizi ile karşılaştırıldığında, Afrika'da 10 sağlık çalışanından birinden daha azının tam olarak aşılandığını söyledi. Daha yoksul ülkelere yeterli aşı sağlanamaması, daha önce WHO'da kıdemli bir lider olan Dr Bruce Aylward tarafından vurgulanmış ve bunun Covid krizinin "2022'nin derinliklerine kolayca sürüklenebileceği" anlamına geldiğini söylemişti. Diğer kıtaların çoğunda bu oran %40 iken, Afrika nüfusunun %5'inden azı aşılanmıştır. Genel olarak Covid aşılarının büyük çoğunluğu yüksek gelirli veya üst orta gelirli ülkelerde kullanılmıştır. Afrika, küresel olarak uygulanan dozların sadece %2,6'sını oluşturmaktadır.

BBC Global Affairs muhabiri Naomi Grimley, aşıları adil bir şekilde dağıtmaya yönelik BM destekli küresel program Covax'ın arkasındaki orijinal fikrin, zengin ülkeler de dahil olmak üzere tüm ülkelerin kendi havuzundan aşı alabilmesi olduğunu yazıyor. Ancak çoğu G7 ülkesi, ilaç şirketleriyle kendi bire bir anlaşmalarını yapmaya başladıklarında geri adım atmaya karar verdi.

Dr Aylward, ilaç şirketlerinin bunun yerine en düşük gelirli ülkelere öncelik verebilmeleri için varlıklı ülkelere aşı kuyruğundaki yerlerini bırakmaları çağrısında bulundu. Zengin ülkelerin bu yaz St Ives'deki G7 toplantısı gibi zirvelerde yaptıkları bağış taahhütleriyle bulundukları yerde "stok almaları" gerektiğini söyledi.

"Size yolda olmadığımızı söyleyebilirim," dedi. "Gerçekten hızlandırmamız gerekiyor, yoksa biliyor musunuz? Bu pandemi gereğinden fazla bir yıl daha devam edecek." Bir hayır kurumları ittifakı olan Halkın Aşısı, ilaç şirketleri ve zengin ülkeler tarafından vaat edilen yedi dozdan sadece birinin aslında daha yoksul ülkelerdeki hedeflerine ulaştığını gösteren yeni rakamlar yayınladı. Oxfam ve UNAids'in de yer aldığı ittifak, Kanada ve İngiltere'yi Covax aracılığıyla kendi nüfusları için aşı tedarik ettikleri için de eleştirdi.