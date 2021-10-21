Dört Bankadan Ortak Karar ile 0.99 Faiz Oranında Kredi Veriliyor. Birçok vatandaş yüksek faiz oranlarından dolayı işlem yapmakta zorlanıyordu. Şimdi ise dört bankadan gelen açıklama ile birlikte 0.99 faiz oranı üzerinden kredi kullanma imkanı doğuyor.

Son dakika gelen haber ile beraber 4 banka kararı ile 0.99 faiz oranından kredi verileceği duyuruldu. Başvuruda bulunacak olan vatandaşlar mevcut ihtiyaçları olan krediyi almaları halinde 0.99 faiz oranı üzerinden işlem göreceklerdir. Kredi kampanyasında ilk sırada gelen kamu bankaları olmak üzere Şekerbank üzerinden da alınabilecektir. İhtiyaç kredisi kapsamında sunulacak olan kampanyadan ise kredi şartlarına uygun olan her vatandaş yararlanabilecektir. Kredi başvurularına ise hemen sonuç verilecektir.

İhtiyaç kredisi kullanmayı düşünen vatandaşlar özellikle yüksek faiz oranlarından şikayetçi bir duruma gelmişti. Sadece devlet tarafından desteklenen krediler için düşük faizler üzerinden kredi alınabilmekteydi. Şimdi ise başta kamu bankaları olmak üzere mevcut şartları sağlayan her vatandaş için kısa sürede 0.99 faiz oranı ile kredi kullanma hakkı tanınıyor. Kredilerin ne zaman verileceği konusunda net bir tarih belirlenmiş olsa da en fazla tutarın da 25 bin TL olması bekleniyor. Aynı zamanda kredi için 24 ay üzerinden vadeli ve 3 ay ertelemeli şekilde ödemeler gerçekleştirme şansı sunulacaktır. Böylelikle alacağınız kredi tutarını 3 ay ertelemeli şekilde kullanmaya başlayabileceksiniz.

Başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise banka politikalarına uygun bir müşteri statüsüne sahip olması gerekiyor. Diğer düzenlenen kredi kampanyalarındaki gibi başvuru yapan kişinin kredi notu değerlendirilmesi ile onay verilecektir. Aynı zamanda kredi sicilinin de temiz olması bekleniyor. Oldukça uygun bir faiz oranı olan 0.99 üzerinden banka kredi notunun yüksek olması halinde otomatik şekilde onay alabilecektir. Tabi ki diğer bankalara karşı olan borç tutarları içinde herhangi bir şekilde gecikme yaşanmaması şartı da aranıyor. 18 yaşından büyük olan her vatandaş kredi kampanyası için başvuruda bulunma şansına sahiptir.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

İhtiyaç kredisi için başvuruların yapılacağı tarih olarak Kasım ayı gösterilmektedir. Kararın onaylanması halinde ay sonuna kadar başvuruların bankalarda alınmaya başlanması bekleniyor. Başvurular SMS, İnternet bankacılığı ve şubeler üzerinden yapılabilecektir.