Virginia Giuffre, Prens Andrew'a Dava Açtı

İngiltere Prensi Andrew Salı günü, bir ABD yargıcından, kendisini yirmi yıl önce 17 yaşındayken seks yapmaya zorlamakla suçlayan bir kadının davasını reddetmesini isteyecek.

Andrew, şimdi 38 yaşında olan Virginia Giuffre'nin davasını temelsiz olarak nitelendirdi. Giuffre ayrıca Andrew'un arkadaşı, merhum finansör Jeffrey Epstein'ı 2009'da, onu 1998'de 15 yaşındayken kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlayarak dava etti.

Epstein ve Giuffre arasındaki bir sivil uzlaşma anlaşması, Pazartesi günü Manhattan'daki federal mahkemede, prense karşı davasını etkileyebilecek bir anlaşma kamuoyuna açıklandı.

Aşağıda davanın bir özeti ve Andrew için ne anlama geldiği yer almaktadır:

Giuffre'nin Andrew'a karşı iddiaları neler?

Virginia Roberts olarak da bilinen Giuffre, 2021'de New York'ta Andrew'a cinsel tacizde bulunduğunu ve dövdüğünü iddia ederek dava etmişti. Giuffre, Andrew'un kendisini İngiliz sosyetesi ve Epstein'ın uzun zamandır ortağı olan Ghislaine Maxwell'in Londra'daki evinde ve Epstein'ın sahip olduğu mülklerde ilişkiye girmeye zorladığını söyledi.

Epstein, cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken 2019'da 66 yaşında Manhattan'daki bir hapishane hücresinde intihar ederek öldü. 60 yaşındaki Maxwell, 29 Aralık'ta seks ticareti ve diğer suçlardan hüküm giydi.

Andrew nasıl tepki verdi?

Andrew'un avukatları davayı "temelsiz" olarak nitelendirdi ve onu maaş günü istemekle suçladı. Giuffre'nin, Epstein ile 2009 yılında yaptığı anlaşmada prensi dava etme hakkını imzaladığını iddia ettiler.

61 yaşındaki Andrew, Kasım 2019'da BBC'ye, o gece bir çocuk partisinden sonra evine döndüğü için Giuffre ile Maxwell'in evinde seks yapamayacağını söyledi.

Davanın durumu nedir?

Dava erken bir aşamadadır. Andrew ve Giuffre bu tarihten önce anlaşmaya varmazlarsa, hukuk davasındaki herhangi bir dava muhtemelen Eylül ve Aralık 2022 arasında başlayacak.

Giuffre'nin Epstein ile anlaşması neden önemli?

Uzlaşma anlaşması, "Virginia Roberts'ın tüm eylem ve eylemlerinden potansiyel bir davalı olarak dahil edilebilecek herhangi bir başka kişi veya kuruluş" sorumluluktan muaf tutuldu.

Giuffre'nin avukatı David Boies Pazartesi günü, 2009 anlaşmasındaki sorumluluk tahliyesinin Andrew aleyhindeki davayla “ilgisiz” olduğunu söyledi.

Dava, Andrew'a yasal olarak veya itibarına zarar verebilir mi?

Dava yargılanır ve Giuffre kazanırsa, Andrew'a Giuffre'ye tazminat ödemesi emredilebilir. Belirsiz bir miktar istedi. Giuffre'nin iddiaları ilk ortaya çıktığında, prensin itibarı zaten bir darbe aldı. Eleştirmenler, Kasım 2019'da BBC ile yaptığı röportaj sırasında kilit soruları ele almadığını ve Andrew, röportajın yayınlanmasından günler sonra kamu görevinden istifa ettiğini söyledi.

Dava Andrew için cezai tehlikeye yol açabilir mi?

Hayır. Andrew cezai bir suçlamada bulunmadı ve Giuffre'nin davası bir hukuk davası olduğu için herhangi bir suçlamada bulunulamaz.

New York Güney Bölgesi eski ABD Başsavcısı Geoffrey Berman Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, Andrew'in ABD'deki federal savcıların Epstein'ın seks kaçakçılığına ilişkin soruşturmalarıyla ilgili röportaj taleplerini defalarca reddettiğini söyledi.

ABD avukatlık bürosunun bir sözcüsü Pazartesi günü yorum yapmaktan kaçındı. Savcıların hala Andrew ile konuşmak isteyip istemediği belli değildi.