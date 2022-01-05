İran'ın Güneyindeki Sellerde Sekiz Kişi Öldü

Devlet medyası, İran'ın güneyinde bu hafta sonuna kadar sürmesi beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel baskınında en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ulusal kurtarma servisi sözcüsü Mojtaba Khaledi, devlet haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Salı günü yaptığı açıklamada, "Ülkenin güney bölgelerinde son birkaç gündeki sel ve yağmurların ardından can ve ölümlerde artış gördük" dedi.

Khaledi, "Şimdiye kadar sekiz kişi öldü ve ikisi hala kayıp" dedi ve 14 kişinin de yaralandığını ekledi.

Yerel kriz yönetimi yetkilisi Rahim Azadi devlet haber ajansına verdiği demeçte, ölümlerin beşinin Fars eyaletinde meydana geldiğini söyledi.

Yerel bir yetkili Pazartesi günü yaptığı açıklamada, eyalette meydana gelen selde en az iki kişinin öldüğünü söyledi.

Azadi, şiddetli yağmurun “tarım, altyapı, kentsel ve kırsal konutlara” zarar verdiğini söyledi.

İran Kızılayı'nın kurtarma ve acil durum operasyonları başkanı Mehdi Valipour devlet televizyonuna verdiği demeçte, İran Kızılayı'nın "3.000'den fazla kişiye acil durum barınağı sağladığını ve 20.000'den fazla kişinin yardım aldığını" söyledi.

"Evleri su bastı ve yollar ve iletişim sistemleri gibi altyapılar hasar gördü" diyerek, 500'den fazla ekibin ülkenin güney ve doğu bölgelerinde yardım sağladığını da sözlerine ekledi.

Kızılay'ın yayınladığı resimler, personelinin spor salonlarında çadırlar kurduğunu ve su basmış yollarda mahsur kalan veya karla kaplı dağlık alanlarda mahsur kalan araçlara yardım ettiğini gösteriyordu.

İran'ın 31 vilayetinin yarısından fazlasındaki 87 şehirde yardım operasyonlarının sürdüğü de belirtildi.

IRNA'nın bildirdiğine göre, İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi Fars, Hormozgan, Kirman ve Sistan ve Belucistan eyaletlerindeki yerel yetkililerden "tüm kaynaklarını ve kapasitelerini" bölge sakinlerine yardım etmek için kullanmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi, Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian'a Sistan ve Belucistan ile Hürmüzgan eyaletlerinde selden etkilenen bölgeleri inceleme talimatı verdi.

İran meteoroloji kurumundan bir yetkili devlet televizyonuna verdiği demeçte, hava sisteminin Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Kötü hava koşulları sadece güney İran'ı değil, son günlerde birkaç hava uyarısı ile Körfez'deki Arap ülkelerini de etkiledi.

Şiddetli yağış, Dubai ve Abu Dabi de dahil olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurdu ve bölgede yaygın sele neden oldu.

Resmi Umman Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Umman'daki yetkililer Salı günü yoğun yağış bildirdi ve vatandaşları yükselen su seviyeleri nedeniyle vadilere ve plajlara gitmekten kaçınmaya çağırdı. Umman polisi, önemli bir "su birikimi" nedeniyle başkent Maskat'ta bir otoyol da dahil olmak üzere birçok yolu trafiğe kapattı. Eğitim bakanlığı, saltanatın birçok yerinde dersleri ve sınavları askıya aldı.

Büyük ölçüde kurak olan İran, son on yılda tekrarlanan kuraklıklara ve aynı zamanda düzenli sellere katlandı.

2019'da ülkenin güneyindeki şiddetli sel, en az 76 kişinin ölümüne ve 2 milyar dolardan fazla olduğu tahmin edilen hasara neden oldu. Bilim adamları, iklim değişikliğinin kuraklık ve selleri artırdığını ve bunların yoğunluğunun ve sıklığının gıda güvenliğini tehdit ettiğini söylüyor.