Vergi Affı Yasalaştı! Başvuru Mayıs'ta İlk Ödeme İse Haziran'da!

Tarihin en geniş kapsamlı vergi affı yasalaşarak yürürlüğe girdi. Tüm vergi cezaları, nüfus, köprü, otoyol ve trafik gibi birçok kalemde bunun yanı sıra daha önce hiç yapılandırılmamış adli para cezaları ve idari para cezalar, öğrenim kredi borçları, destekleme prim borçlarını kapsayan vergi affı borç yapılandırması Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte vergi afttı ve borç yapılandırma şartlarına ait detaylar…

Vergi affı borç yapılandırması düzenlemesinde mutlu son. TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme birçok vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Vergi cezaları, askerlik, nüfus, köprü, geçiş cezaları gibi birçok kalemde düzenleme yapılarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenleme ile 12,18, 24, 36 ve 48 eşit tutarlı taksitler ile ödeme imkânı sağlanmış oldu. Kamu kurumlarına yönelik borcu bulunan vatandaşlar bu borçlarını ödemek istemeleri durumunda 30 Nisan tarihine kadar başvuru yapabilecek. 2023 yılına ait vergi affı borç yapılandırmasındaki son gelişmeler…

Vergi Affı Meclis'ten Geçerek Resmi Gazete’de Yayımlandı

TBMM Genel Kurulu’nda, kabul edilen kamu alacaklarına ait yapılandırma kanun teklifi kabul edildi. Yapılan düzenleme ile vergi dairlerine olan tüm borçlar yeniden yapılandırılıyor. Depreme yönelik düzenlemelere eklenen yasa ile depremin yaşandığı iller de dikkate alınarak yapılacak başvurulara ve ödenecek süreler bir ay ilave yapıldı.

Vergi Borcu Yapılandırması Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kamu alacaklarının yapılandırılması ile ilgili çalışma ve iki ana başlıkta olan düzenleme ile ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, “Vatandaşların bu konuda talepleri vardı. Geniş düzenleme ile borçları ödeme noktasında kolaylık sağlayalım dedik. Hangi türde olursa olsun yapılandırmanın içinde olmasını sağladık.” İfadelerini dile getirdi.

Daha önce Meclis Komisyonu'nda kabul edilmiş olan düzenlemeye yeni eklemeler yapıldı. Teklifin görüşmeleri tamamlanarak vergi affı borç yapılandırması düzenlemesi Genel Kurul’da tamamlanarak kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kabul edilen vergi borcu yapılandırma düzenlemesine eklemeler yapıldı.