Cep telefonunuzdan 3050'ye SMS atın! Nakit para ihtiyacınızı giderin! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar dikkat! 43300 TL...

Nakit para ihtiyacınızı giderin! Cep telefonunuzdan 3050'ye SMS atın! TC sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar dikkat! 43300 TL... Aktif Bank emekli kredisi için üst yaş sınırı 80 olarak belirlenmiştir. Bu yaş sınırının üzerinde olan emekliler başvuru yapamazlar. PTT şubelerinden yapılan başvurular değerlendirildiğinde, banka tarafından emeklilere toplamda 80 bin TL kredi verilebilmektedir.

Başvuru yapmak isteyen emeklilerin, banka tarafından belirlenen bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren emekliler, 80 yaşından büyük olmadıkları sürece, 80 bin TL'ye kadar kredi kullanabilirler.

PTT Emekliye Nakdi Destek Başvurusu

Nakdi destek almak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Emekliyseniz ve nakdi yardıma ihtiyaç duyuyorsanız hemen başvuru yapabilirsiniz. Başvuru için bir telefona ihtiyacınız olacak. Telefonun kısa mesajlar kısmına girip mesaj atmanız gerekecek. Nakdi destek için SMS başvurusu şöyle yapılmalıdır;

· Telefondaki kısa mesajlar bölümüne girin.

· Bir SMS açın ve EMEKLİ yazıp bir boşluk bırakın.

· Boşluktan sonra TC kimlik numaranızı girip boşluk bırakın.

· Boşluktan sonra doğum tarihinizi gün, ay ve yıl olarak girin.

· Yazdığınız metni 3050’ye kısa mesaj olarak gönderin.

SMS ile yapılan başvurular kısa sürede değerlendirilerek sonuç başvurucuya bildirilir.

PTT Emekli Kredi Paketi Başvuru Şartları

SMS ile kredi başvurusu yapabilmek için PTT’nin maaş müşterilerinden olmak gerekiyor. PTT maaş müşterisi olmayanların başvurusu değerlendirilmemektedir. Alınan kredinin geri ödemesi 36 ay vadeyle yapılıyor. 36 ay vadeli geri ödemelere %2,39’dan başlayan faiz uygulanmaktadır.

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