Ve sonunda belli oldu! Bankamatik kartına 15000 TL 2.ödemeler yapılıyor! 3 banka birleşti...

Bankamatik kartı üzerinden 15 bin TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişilere ikinci ödemeler bugün itibariyle başladı. Başvurularını gerçekleştirerek 3 banka üzerinden ödeme almak isteyen vatandaşlar, daha önce 15000 TL ödeme alsalar bile yine başvurularını gerçekleştirerek, bankamatik hesaplarına 15000 TL kredi yükleyebilecek. Diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı düzenli olarak ödemeniz durumunda bankalar, sizlere hızlı bir şekilde sonuç vererek, kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlayacaktır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi şartlarına uygun olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve aşağıdaki bankalar üzerinden isterseniz SMS atarak da hemen kredi onay alabileceksiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden başlatılan kredi kampanyası TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda sizlere kredi başvurusunda bulunmanıza imkan sağlanacaktır. Tc kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde bu kadar onay aldıklarını, SMS ile öğrenebilirler. QNB Finansbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişilerin banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda bankadan 15000 TL, onay alabilir.

DENİZBANK

Kredi puanı 1300 ve üzerinde olan vatandaşlar ise Denizbank'ın başlatmış olduğu kredi kampanyasına katılabiliyor. Cebimde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara, Denizbank 36 ay vadeye kadar işlem yapmaktadır. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar 15 bin TL ödemeleri SMS attırarak da verilmektedir. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyasında, kolay başvuru yöntemlerinden bir tanesi cebimde kredi kampanyası olmaktadır. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına bu mesajı göndermeniz durumunda başvurunuzu hemen yapacaksınız.

YAPI KREDİ BANKASI

Başvurusunu yapacak olan vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası, SMS ile kredi imkanı sağlamaktadır. Cep telefonunuz üzerinden başvuru yapmak için bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda acil kredi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirmiş olacaksınız. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlem yapılarak, ne kadar kredi onayı aldığı hakkında bilgiler mesaj olarak gelir ve eğer banka hesabınız var ise hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen ödemenizi alabilirsiniz.