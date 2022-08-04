Faizsiz kredi için son şans! 2 bankadan akşam mesaisi sonucu geldi! Toplantıda çıkan karar...

Faizsiz kredi almak isteyen vatandaşlar için iki bankadan hızlı bir şekilde sonuç verilecek yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Bilindiği gibi bankalar üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlara belirli faiz oranları ile birlikte krediler verilmektedir. Bazı bankalar ise İslami şartlara uygun olarak vatandaşlara faizsiz bankacılık ve faizsiz kredi işlemleri yapmaktadırlar. Sizlerde faizsiz olarak kredi kullanmak istiyorsanız, ülkemizde kamu katılım bankası olarak hizmet veren Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden faizsiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve 50000 TL'ye kadar hemen onay alarak hesabınıza ödemeleri alabileceksiniz. 50000 TL ye kadar almış olduğunuz bu kredilerde faiz yerine sizlere kar payı oranı uygulanmaktadır.

Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden faizsiz olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, diğer bankalarda olduğu gibi bu bankalar üzerinden de bazı şartlara uygun olmaları durumunda kredi alabilmektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyasından faydalanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak hızlı bir şekilde kredi verilmektedir. Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda ise emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden alması gerekiyor.

Başvurular nasıl yapılır?

Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara hızlı bir şekilde sonuç verecek olan bu iki banka faizsiz olarak hem bankacılık işlemlerinizi yapabileceğiniz, hemde kredi işlemlerinizi yapabileceğiniz, bankalar olmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda şartları uygun olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanmaktadır. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalardan hızlı bir şekilde kredi kullanacak olan kişiler, PTT en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesiyle birlikte sorunsuz bir şekilde gitmesi durumunda hemen hesaplarına ödeme alabilmektedir.

Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, başvuru yapacak olan vatandaşları düşük kar payı oranları ile birlikte 36 ay vadeye kadar 50000 TL kredi imkanı sağlamaktadır. Sadece emekli olan vatandaşlar değil, sigortalı olarak çalışan vatandaşlarda bu bankaları üzerinden faizsiz kredi kullanabilir.