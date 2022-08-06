Ve Mecliste İmzalandı! Nakit İsteyenlere 3000 TL Üzerinde Ödemeler Başladı

3000 TL ve üzerinde nakit ödemesi almak isteyen kişiler için Meclis onayından geçen yeni kampanya başladı. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak vatandaşlara verilecek olan bu kredilerde, emekli olan ve uzun süredir sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Kampanyayı başlatan bankaların başında gelen Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, özellikle kredi almak isteyen vatandaşların daha önce bankalarla çalışmış olmasını istemektedir.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında kredi kullanacak olan kişiler, acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, bu bankalar üzerinden istedikleri zaman başvuru yapabilecek ve nakit kredi kullanabilirler. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilere başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda acil kredi imkanı sağlanıyor. En yakın banka şubesine giderek işlemlerini yapmak isteyen kişiler de 3000 TL ve üzerinde kredi almak istiyorlarsa hızlı bir şekilde bu kredilerden yararlanmak için başvurularını gerçekleştirmesi gerekiyor.

Sadece Ziraat Bankası değil, diğer kamu bankaları üzerinden de verilecek olan bu nakit ödemelerinde, başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşları bankalar üzerinden alınması ile birlikte gelir belgesiz ve masrafsız kredi verileceği duyuruldu.

Meclis onayından da geçen bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden herhangi bir bankayı seçerek bu bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak dolduran vatandaşlar, nakit kredi onayı aldıktan sonra en yakın banka şubelerine giderek kredi kullanımı gerçekleştirebilir. Banka hesaplarınızın olması durumunda ise internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz.