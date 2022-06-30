Vatandaşların Hesaplarına 2292 TL Yatırıldı! TC Kimlik ile Kontrol Edin!

Vatandaşların banka hesaplarına 2292 TL para yatırıldı. TC Kimlik ile kontrol etmeye başlayın! Devlet tarafından verilen Destek ödemelerini beklemekte olan yüz binlerce vatandaşa sevindiren haber hemen geldi. Bu vatandaşların banka hesaplarına ödemeler yatırılmaya başlandı.

Devlet tarafından yapılacak olan destek ödemelerini beklemekte olan neredeyse sayısı yüz binlere varan vatandaş, banka hesaplarını sık sık kontrol etmeye başlamıştır. Devlet tarafından verilecek olan yardım ya da destek paraları yardıma muhtaç vatandaşlara, yaşlı ve engelli vatandaşlara, aynı zamanda hastalara devlet tarafından belirli maddi giderlerin karşılanabilmesi için her ay belirli bir seviyede ödeme yapılmaktadır. Buna göre ödemeler il bazlı olarak gerçekleştirilmekte iken banka hesaplarına da 2292 TL tutarında bir para ödemesi yapılmaktadır. Bu durumda evde bakım maaşı olarak da bilinen ve devlet tarafından verilen bu ödeme kalemleri vatandaşların e-Devlet üzerinden başvuru yapabilmelerine de açıktır.

2022 EVDE BAKIM MAAŞI

Evde Bakım Parası ya da evde bakım maaşı olarak da bilinen yardım ödemelerinde 2.292,02 TL tutarında bir ödeme yapılmaktadır. Hele tarafından yapılan bu maaş yardımının ve ödemelerin banka hesaplarını yapıp yapmadığını kontrol etmek için vatandaşların kendi TC kimlik numarası üzerinden banka hesaplarında basit bir sorgulama yapması gerekmektedir. Üstelik bu sorgulamayı e-Devlet üzerinden de yapabilmeniz mümkündür. İl bazlı olarak yatırmaya başlanan bu destek paraları, öncelikli olarak il bazlı bir şekilde ödeme işlemlerine başlanmıştır.