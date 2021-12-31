PTT Başta Emekliler Olmak Üzere Herkese Para Dağıtıyor! 18 Yaşından Büyük Olanlar Anında Kullanabilecek

PTT'den emeklilere özel olarak sunulan kampanyalar tüm hızıyla devam ediyor. PTT emeklilere özel olarak son dakika duyurusunda bulundu. Peki emeklilere özel kredi ayrıntıları neler? Koşullar neler? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Emekli kampanyalarında yeni bir duyuru olarak açıklanan nakit destek fırsatları, emeklileri oldukça rahatlatacak bir biçimde sunuluyor. PTT, sağladığı çeşitli kampanyalarla vatandaşları bir nebze rahatlatmayı amaçlıyor. PTT yetkilileri tarafından verilen emeklilere özel ihtiyaç kredisi gündeme geldi. PTT'nin Aktif Bank ile son günlerde gerçekleştirdiği ortaklık sonucunda düşük faizli kredi kampanyaları vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik düzenlendi.

PTT ve Aktifbank Ortak Bir Kampanyaya İmza Attı!

PTT, sağladığı çeşitli kampanyalarla vatandaşlara özellikle pandemi sürecinde bir nebze umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aktif Bank ve PTT iş birliği yaparak emeklilere özel düzenlediği kredi kampanyasını duyurdu. PTT'nin Aktif Bank ile son günlerde gerçekleştirdiği ortaklık sonucunda düşük faizli kredi kampanyaları ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına yönelik sunuluyor.

Emeklilere özel olarak gerçekleştirilen bu kampanyalar içerisinde emeklilere 80 bin TL'ye kadar kredi verileceği duyuruldu. Sizde anında başvuru işlemlerinizi sağlayarak koşullara uygun olmanız halinde başvurunuza onay alarak anında krediyi kullanmaya başlayabileceksiniz. Söz konusu kredi için PTT ve Aktif Bank sizden bazı koşullar talep etmektedir.

PTT Emekli Kredi Kampanyası

Ülkemizi ekonomik açıdan oldukça etkileyen pandemi sürecinde vatandaşlar acil nakit ihtiyacıyla karşı karşıya kaldığında bankaların sunduğu kredi kampanyalarını araştırıyor. Pandeminin oluşturduğu ekonomik daralma ve bunalım, emeklileri derinden etkiliyor. Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar için nakit ihtiyaçlarına çözüm sunan kampanyalar gündeme gelmeye başladı.

Bu süreçte PTT tarafından sağlanan düşük faizli kredi fırsatı, acil olarak nakit ihtiyaçları yaşayan vatandaşlara büyük oranda destek sağlıyor. Bu kapsamda emeklilere özel olarak sunulan ihtiyaç kredileri için bazı koşullara dikkat ediliyor. Vatandaşlar ihtiyaçları için kredi başvurularını PTT'ye müracaat ederek ya da kısa mesaj aracılığıyla yapacaklar.

Emeklilere İhtiyaç Kredisi Koşulları

PTT tarafından sunulan kredi emekli vatandaşlarımızı oldukça rahatlatacak. Hem bireysel ihtiyaçlar için hem konut hem araç kredisi ihtiyaçları için de bu krediler kullanaılabilecek. Bu kampanya ile sunulan krediler 80 bin TL'ye kadar sunulacak ve uygun faiz ve geri ödeme fırsatlarıyla vatandaşlara kullandırılacak. Söz konusu ihtiyaç kredisi kampanyası 80 bin TL'nin 36 aylık vade fırsatları ile birlikte emekli maaşının alındığı kuruma göre değişiklik göstermemektedir.