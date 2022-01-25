Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve PTT Emekli Olan Vatandaşlara 80.000 TL Nakit İmkanı Sağlıyor! Başvuru Yapılıyor. Vakıfbank, Ziraat Bankası Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan bu kampanyada, artık kolay bir şekilde kredi onayı alabilecek ve hızlı birşekilde kendi hesabınıza bu parayı yatıra bileceksiniz.

Ekonomik sıkıntı yaşayan emeklilerin başvuru yaptıkları bankaların başlarında gelen kamu bankaları ve PTT, emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi imkanı sağlıyor. Nakit kullanacak olan emeklilerin en yakın banka şubelerinden hızlı birşekilde işlem yapacakları gibi, ayrıca internet bankacılığını kullanarak da şubelere gitmeden 80000 TL'ye kadar kredi onayı alabiliyor.

Vakıfbank, Ziraat Bankası Halkbank ve PTT üzerinden kredi notu düşük olan emekliler de 80000 TL'ye kadar kredi kullanırken, dileyen vatandaşlar, diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarına da kapatabilecek. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların emekli olması ve emekli maaşına başvuru yapacakları bankadan alması yeterli olacaktır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Vakıfbank, Ziraat Bankası Halkbank ve PTT üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar, emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden alıyorsan kendi emekli maaşı almış olduğu banka şubesi üzerinden kimlikleri ile birlikte 80000 TL 24 ay vadeye kredi, kampanyasına katılabilir. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve PTT üzerinden kredi kullanacak olan kişiler eğer banka şubelerine gidecek zamanları yok ise bankanın internet sitesine girerek internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da hem kredi onayı alıp alamadıklarını görebiliyor.

Vakıfbank, Ziraat Bankası Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaş alan kişiler, ayrıca kredi notu düşük olması durumunda bile bankanın internet bankacılığını kullanarak banka şubelerine gitmeden tüm bankacılık işlemlerini yapabildikleri gibi kredi başvuruları da bu şekilde yapabiliyor. Kendi banka hesabınız üzerindeki internet şifresini oluşturmak için müşteri hizmetleri numarasını arayabilir veya size yakın odam, banka şubesine giderek, internet bankacılığı şifresi oluşturabilirsiniz. Bankaların mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve onaylanan tutar kadar kredinizi hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.