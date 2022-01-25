SGK Son Dakika Haberi: 10.000 TL Ödemeler Yatıyor! Başvuru Yapan Herkes Alıyor

Sgk üzerinden son dakika haberi duyurusu yapıldı. Sgk destekli olarak verilecek. İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara Kamu bankaları ve özel bankalara 10000 TL'ye kadar nakit ödemesi verecek. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler eğer sigortalı olarak çalışıyorsa veya emekli ise başvuru yapabileceği, bankalar üzerinden hızlı bir şekilde SGK destekli olarak kredi kullanacak.

İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, başvuru yaptıktan hemen sonra kredi sonucunu öğrenebilecek ve öğrenecekleri bu kredi sonucu ile birlikte hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi kullanacak. Ekonomik sıkıntı yaşayan sigortalı olarak çalışan ve SSK emekli olan vatandaşların başvuru yapabilecekleri bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, bazı banka kredi politikalarına da uygun olması gerekiyor.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, SGK destekli olarak Ziraat Bankası şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, ayrıca banka şartlarına uygun olan vatandaşlar kredilerini banka şubelerine gitmeden de kullanabiliyor. Bunun için bankanın internet bankacılığı şifresini alarak, Ziraat Bankası, mobil uygulamasına giriş yapabilir. 10000 TL'ye kadar verilen SGK destekli kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden 10000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeli olarak kredi ödeme tablosu oluşturabilir ve ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme yapabilir. Banka 50000 TL'ye kadar olan tüm kredi kampanyalarında 36 ay vadeli olarak işlem yapmaktadır.

Garanti Bankası

Garanti Bankası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlar da Garanti Bankası şubelerine giderek hızlı bir şekilde kimlikleriyle birlikte SGK destekli olarak verilen 10000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilir.

Garanti Bankası şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar ise bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvuru formunu doldurabilir. Garanti Bankası, sigortalı olarak çalışan vatandaşların 90 gün sigortası olmasını istiyor ve ayrıca emekli olan kişilerin ise emekli maaşlarını kendi bankalarından almasını istiyor.

Bu şartlara uygun olmanız durumunda hızlı birşekilde Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan tutar kadar krediyi hemen aynı gün içerisinde kullanabilirsiniz.