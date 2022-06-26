VakıfBank Yeni Yaz Kredisi ve Bayram Kredisi İçin Düşük Faizli Kredi Vereceğini Açıkladı

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilere hem bayram kredisi hem de yaz kredisini birleştirerek imkan sağlamaktadır. Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olması durumunda ihtiyaç kredileri 5 dakika içerisinde cep telefonlarına gelecek olan mesaj ile birlikte görülmektedir. Vakıfbank yaz kredisi ve Vakıfbank Kurban Bayramı kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin banka kredi puanı uygun olması durumunda bireysel olarak bu kredileri alabilecekleri Haberi geldi.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların özellikle emekli olması ve sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda bireysel olarak başvuru yapacakları bu Kredi kampanyalarına en yakın banka şubelerinden sadece gelir belgesiz olarak alabilecekleri de duyuruldu. Vakıfbank üzerinden banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar 36 ay vade 50.000 TL ile 100.000 TL arasında 24 ay vade 100.000 TL üzerindeki kredilerde ise 12 ay vadeli olarak kredi alabilmektedir.

Kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaş müşterisi olması gerekiyor. Emekli maaşımızı Vakıfbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanabilecek ve onaylanan tutarı hemen aynı gün içinde kendi hesabınıza yatırabileceksiniz. Emekli maaşını bu bankaya taşıyan vatandaşlara 25.000 TL'ye kadar 1.54 faiz oranları ile kredi imkanı sağlanmaktadır. Emekli maaşınızı VakıfBank'a taşıyarak kredi kullanmak istiyorsanız ayrıca banka sizlere 750 TL'ye bu kadar varan emekli promosyon imkanlarından da faydalanmanıza olanak sağlayacaktır.

Vakıfbank yaz kredisi ve Kurban Bayramı kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar banka müşterisi olması durumunda Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaparak 50.000 TL'ye kadar şubelere gitmeden hafta sonu olsa bile kredi onayı alabilmektedir.