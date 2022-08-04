Vakıfbank yaptığı yeni kampanyada takdir topladı! 50000 TL ödemeler belgesiz ödeniyor...

Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, 50000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeli olarak işlem yaparak, kredi kullandıracağını açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu banka üzerine, 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmanıza imkan sağlanacaktır. 5 dakika içerisinde şartlara uygun olan vatandaşlar, 36 ay vadeli kredi gelir belgesiz olarak ve hem düşük faiz oranlarından yararlanarak, kullanacakları için banka tercihini, Vakıfbank'tan yana kullanmaktadır.

Bireysel müşterilerin, başvurularını gerçekleştirebileceği bu banka üzerinden özellikle sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, son iş yerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyorsa ve daha önce hiçbir şekilde bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmadıysa başvurusunu gerçekleştirerek, 50000 TL kredi onay alabilecektir. Başvurunuzu yapmak istiyorsanız sizlerde 5 dakika içerisinde sonucunuzu öğrenebileceğiniz bu kredi kampanyasına katılabilecek ve onaylanan krediyi istediğiniz zaman, hesabınıza yatırarak öğrenebileceksiniz.

En yakın banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere banka Vakıfbank şubeleri üzerinden ve Vakıfbank'ın mobil uygulaması üzerinden 7 24 destek vermektedir. Banka hesabınız üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız hemen hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte Vakıfbank'ın mobil uygulamasını cep telefonunuza indirerek en düşük faiz oranlarından ve gelir belgesiz kredi kampanyasından yararlanabilirsiniz. Acil kredi ihtiyacı olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verecek olan bu banka üzerinden işlemlerini yapacak olan kişiler aynı gün içinde hesaplarına ödemeleri mobil uygulama üzerinden alabilmektedir.

Sadece Vakıfbank değil, diğer bankalar olan Ziraat Bankası, Halkbank üzerinden de kamu destekli kredilerden kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların şubelere uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirerek, kredi alabileceğini söylemek isteriz. En yakın banka şubesine giderek kampanya detayları hakkında bilgileri alabilir, faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, Vakıfbank'ın resmi internet sitesine girerek güncel faiz oranlarını, anlık olarak öğrenebilirsiniz.