ÖSYM Yeni Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı olarak 4 Ağustos 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre görevinden alınan Prof. Dr. Halis Aygün'ün yerine Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy'un atandığı bilgisi açıklandı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. ÖSYM başkanlık görevine getirilen Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, günün en çok konuşulan ismi oldu ve Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un hayatı ile akademik kariyeri merak konusu oldu. Peki Bayram Ali Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli? yeni ÖSYM başkanı Bayram Ali Ersoy'un akademik kariyeri! Sizler için haberimizin devamında ÖSYM Başkanlığı görevine getirilen Ersoy hakkında merak edilenleri ve günün en çok konuşulan konusu hakkında detaylı bilgileri verip devamını yazdık.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un Hayatı ve Biyografisi, Akademik Kariyeri

Resmi Gazete’de geçtiğimiz gün yayınlanan son dakika kararı ile Profesör Doktor Halis Aygün'ün ÖSYM başkanlığı görevinden alındığı bilgisine ulaşılmış ve daha sonra ÖSYM yeni başkanının kim olduğu araştırılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 4 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy'un yeni ÖSYM başkanı olarak atandığı bilgisine ulaşıldı.

1996 tarihinde ODTÜ matematik bölümünden mezun olan faktör Doktor Bayram Ali Ersoy Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü matematik bölümünde ise doktora ve yüksek lisans eğitimi tamamlamıştır ve yeni başkanlığı görevine atanmıştır.

ÖSYM yeni başkanı Ersoy'un matematik grup teorisi ve genellemeler, değişmeli halkalar ve cebirler ve temel bilimler konularında araştırmalar yapmış ve uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanan çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Italian Joournal of Pure and Applied Mathematics isimli bilimsel dergide 2017 senesinden bu yana Değerlendirme Kurulu üyesi olarak görev yapan ÖSYM yeni başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy gündemde yer almıştır.

Ersoy 2017 ile 2020 seneler arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapmış ve 2020 senesinden bu yana söz konusu üniversitenin matematik bölüm başkanlığı görevine devam etmiştir.

Eski ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Neden Görevinden Alındı?

Giresun'da 1968 yılında hayata gözlerini açan Profesör Doktor Halis Aygün, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünden 1989 senesinde mezun olmuştur. Aynı üniversitede 1992 yılında yüksek lisansını tamamlayan Aygün, London City University'de ise 1997 yılında doktorasını tamamlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi matematik bölümü topoloji anabilim dalında 1989 ile 1993 seneler arasında araştırma görevlisi olan Profesör Doktor Halis Aygün, 1998 yılında ise Kocaeli Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent 2000 yılında ise Doçent ve 2006 yılında da Profesör unvanını almıştır.

Matematik öğretmeni olan Gül Aygün ile evli olan Profesör Doktor Hayri Aygün, 3 Ağustos 2022 tarihinde ÖSYM Başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla alınmıştır.

ÖSYM Eski Başkanı Halis Aygün Neden Görevinden Alındı, Neler Yaşandı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı, 31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenmiş ve kopya soru iddiaları gündemde yer almıştır. Yediiklim Yayınları'nın deneme soru kitapçığında bulunan çok sayıda sorunun sınavda çıkan sorular ile birebir benzerlik gösterdiği öne sürülmüştür. Resmi bir açıklamada bulunan ÖSYM ise söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirtirken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün bu görevinden alınmıştır.