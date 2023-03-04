Vakıfbank yapmış olduğu yeni duyuru ile birlikte emekliye maaşın 20 katı kredi vereceğini açıkladı...

Devlet bankası olan Vakıfbank yapmış oldukları yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan tüm emekli müşterilere yeni bir politikalar gereği ihtiyaç kredisi ödemesi vereceğini açıkladı. Emekli maaşınızı Bu banka üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek yüksek limitli krediler kullanabilecek ve aynı zamanda kullanmış olduğunuz krediler ile birlikte diğer bankalardaki olan borçlarınızı da kapatabileceksiniz.

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin uygun faizlerle ödemeler alabilecekleri bu nakit kampanyalarından faydalanabilmeleri için şubelere gitmeden işlemleri 5 dakika içerisinde yapılabiliyor. Vakıfbank yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında emekli maaşınızı bu bankadan almanız durumunda internet bankacılığı uygulaması üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirerek sizlere Kredi imkanı sağlamaktadır.

Emekli maaşınızı Bu banka üzerinden alıyor olmanız durumunda işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz. maaşın 20 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanılmak isteyen vatandaşların özellikle maaş müşterisi olmaması durumunda maaş taşıma işlemleri sonrasında alacakları yüksek limitli ihtiyaç kredileri diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmaları durumunda onay verilecektir.

VakıfBank emekli kredisi banka müşterisi olan vatandaşlar için internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay bir şekilde yapılırken banka müşterisi olmayan vatandaşlar internet sitesine giriş yaparak kredi başvuru formunu doldurabilir ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilmektedir. VakıfBank emekli kredisi kampanyasına katılmak için aynı zamanda size en yakın Vakıfbank şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden de kredi başvurunuzu yaparak dilediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz.