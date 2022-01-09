Vakıfbank Web Sitesi Üzerinden Duyuruda Bulundu TC Vatandaşı Olanlara Düşük Faizlerle Nakit İmkânı Sunuluyor!

Vakıfbank Resmî Web Sitesi aracılığı ile önceden duyurmuş oldu. Kredi kampanyalarını ek düşük faiz oranı ve geniş ödeme planlı kredi kampanyasına duyurdu.

Vakıfbank üzerinden En az 10 bin TL verilecek olan kredi kampanyasının koşulları bulunmamaktadır. Vakıfbank web sitesi üzerinden veya şubelerinden kredi başvuruları gerçekleştirilip kredi onayı anında alınabilecek.

Devlet bankalarından biri olan Vakıfbank pandemi döneminde müşterilerine internet bankacılığı ve mobil uygulaması üzerinden destek vermeye devam etti. İhtiyaç ve zor durumlarda vatandaşın yanında olarak kredi kampanyaları düzenledi.

Işte Kredi Başvurusunun Şartları

Vakıfbank üzerinden en az 10000 TL'lik kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar belgesiz ve kefilsiz kredi almak istiyorlarsa kredi notları en az 1000 üzerinde olması gerekmektedir.

Ayriyeten diğer bankalara olan borçlarında ve ödemelerinde gecikme ve aksama gibi durumların olmaması gerekmektedir. Başvuru şartlarından bir diğeri ise başvuruda bulunacak olan vatandaşların 20 yaş üstü ve 50 yaş altında bulmasıdır, emekli olan vatandaşlarımız bu kredi kampanyasından faydalanamayacaklar.

Emekli olan vatandaşlarımıza Vakıfbank uygun faiz ile yüksek limitli krediler sunacağı kampanyalar düzenlemektedir. Krediyi kullanacak olan vatandaşlar sigortalı olarak bir işyerinde çalışmaları koşulu ile en az 6 ay toplam ise 1 yıl aynı işyerinde çalışıyor olmaları gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan vatandaşlar Vakıfbank üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecekler.

Koşullara ek olarak vatandaştan bazı belgeler istenerek krediyi kullanacak olan vatandaşın ödeme durumuna bakılacak. Vakıfbank sunmuş olduğu kredi kampanyaları ile birçok vatandaşın başvuru yapmasının sağlamış oldu. Emekli olan ve kredi notu düşük olan vatandaşlar haricinde kefil istemeden direk olarak kredi imkanı sunulabilecek.

Ihtiyaç Kredisi İçin Gerekli Olan Belgeler

VakıfBank'ın sunmuş olduğu kredi kampanyasında aranan ilk şart kredi notudur. Kredi notu düşük olan veya düşüğe yakın olan vatandaşlar bir kefil ve kefil olacak kişinin belgeleri ile başvuruda bulunabilecekler.

Başvuru sonrasında belli bir süre başvuru sonucu beklenecektir. SMS veya mail aracılığı ile kredi başvurunuza olumlu veya olumsuz cevap verilecektir. Başvuru yapacak olan vatandaşın son 3 aya ait olan gelir belgesi ve telefon haricinde bir faturayı ihtiyacı vardır. Bu belgeleri eksik veya yanlış geçiren kişilerin başvuruları reddedilecektir, reddedilme nedenleri yine aynı şekilde SMS olarak bildirilecektir.