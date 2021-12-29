Vakıfbank ve PTT 40.000 TL Ödeme Yapmak İçin İlan Verdi, Son Dakika

Vakıfbank ve PTT üzerinden nakit kredi kampanyasına başvuru yapacak olan vatandaşlar 40.000 TL ye kadar ödeme alabilecek. Vakıfbank ve PTT üzerinden acil nakit kredi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler için yapılacak olan bu destek kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvuru yapması gerekiyor.

Ülkemizin kamu Bankası olan Vakıfbank yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte vatandaşlara düşük faiz oranları ile yüksek limitli krediler vermektedir. Özellikle banka kredi notu düşük olan vatandaşlar 40 bin TL'ye kadar acil destek Kredi kampanyasından faydalanarak 5 dakika içerisinde Kredi sonucu da öğrenebilecektir. Daha önce Vakıfbank veya PTT kredi başvurusu yaparak kredi onayı alamayan kişiler şimdilerde başvuru yaparak hemen Kredi sonucunu öğrenebiliyor.

Vakıfbank

Vakıfbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşları Vakıfbank üzerinde olması şartı ile banka bu kişilere 40 bin TL'ye kadar kredi notu düşük olsa bile onay veriyor. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilir ve hemen krediniz hakkında bilgileri alabilirsiniz. Vakıfbank Destek kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler 36 ay vadeye kadar kredi ödeme tablosu oluşturabilecek ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabilecek.

PTT

PTT üzerinden Destek kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu göndereceklerdir. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasında aktif banka aracılığı ile birlikte vatandaşları Kredi imkanı sağlamaktadır. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar kadar Karadeniz hemen hesabınıza yatacaktır.

PTT ile aktif banka aracılığı ile verilecek olan bu ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyen kişiler eğer sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa PTT yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını da yazarak bu mesajı 3050 numarasını gönderebilir. Yapmış olduğunuz başvuru sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar hemen hesaba yatacaktır.