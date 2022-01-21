Vakıfbank ve 3 Bankadan Yapılan Son Dakika Kampanyası ile Emekli, Çalışan Herkes Onay Alacak ve Nakit İhtiyacı Kalmayaca

Vakıfbank ve 3 Bankadan Yapılan Son Dakika Kampanyası ile Emekli, Çalışan Herkes Onay Alacak ve Nakit İhtiyacı Kalmayacak. Bankalar üzerinden nakit ihtiyacı başvurusu yapacak olan vatandaşlar için Vakıfbank, Ziraat Bankası Akbank ve Denizbank, yapmış olduğu kampanya ile birlikte 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen bu bankalar üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Vakıfbank

Vakıfbank üzerinden acil nakit kredi kampanyasına başvuru yaparak emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişiler, düşük faiz oranlarıyla 50000 TL ödeme alabiliyor. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar alacakları bu kredilerin başvurularını banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Emekli olan kişilerin banka hesapları, bu banka üzerinde olması ve emekli maaşı almış olduğu hesap üzerinden acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapması gerekmektedir.

Ziraat Bankası

Ülkemizin bir diğer kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden de başvuru yaparak hızlı bir şekilde 50000 TL'ye kadar acil ihtiyacınızda kredi kullanabiliyorsunuz. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak alabileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin emekli veya çalışan olması durumunda kredi onay alacağını söylemek isteriz. Nakit ihtiyacınız var ise Ziraat Bankası şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek bu bankadan, güncel kredi kampanyasına katılarak hac ile ihtiyacınız için başvuruda bulunabilirsiniz.

Akbank

Özel bankalar arasında en çok tercih edilen bankalardan birtanesi olan Akbank, 50000 TL ye kadar hızlı bir şekilde mobil uygulama üzerinden vatandaşlara internet kredisi verecek. Akbank hesabınızın olması durumunda banka sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu, Akbank Direkt uygulaması üzerinden verecektir. Masrafsız ve gelir belgesiz olarak kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden 50000 TL'ye kadar düşük faiz oranlarıyla kredi kullanacak olan vatandaşlar, Denizbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyası olan SMS kredi kampanyasına başvuru gerçekleştirebilir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuz üzerinden kredim TC kimlik yazarak, 32 80 numarasına gönderebilirsiniz. Gönderilen mesaj sonrasında 5 dakika içerisinde kredi sonucu sizlere gelecek, onaylanan tutarı en yakın banka şubesinden sadece kimliğinizle birlikte kullanabileceksiniz.