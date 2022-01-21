Akbank Banka Kartı Sahiplerine 10.000 TL'ye Kadar 0.55 Faizle Nakit İhtiyaçları İçin Onay Vereceğini Duyurdu! Şartsız nakit kullanacaksınız. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, Akbank, bankamatik kartı kullanıyorlarsa banka şubelerine gitmeden hemen nakit onay alabilecek. Banka üzerinden yapılan açıklamada, özellikle banka kredi notu uygun olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde SMS ile başvuru yaparak, ne kadar onay aldıklarını görebilecek.

SMS ile Başvuru

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile Akbank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın kredi notu uygun olan bir müşterisi olmanız gerekiyor. Akbank ayrıca 0.55 faizle ihtiyaç kredisi verdiği kişiler için daha önce bu bankadan kredi kullanmış ve düzenli ödemiş olan kişilere sadece 10000 TL'ye kadar bu kampanya olmaktadır.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilere SMS ile hemen işlem yapmak istiyorlarsa, cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 4425 numarasına göndermesi yeterli olacaktır.

Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilecek ve onaylanan tutar kadar kredinizi gelir belgesiz olarak size en yakın Akbank şubesi üzerinden kullanabileceksiniz. 10000 TL'ye kadar kullanmış olduğunuz bu kredilerde 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanacaksınız.

Mobil Uygulama Üzerinden Kredi

Akbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, ayrıca bu bankanın hesabı olan müşterisi olması durumunda 0.55 faiz oranlarıyla kredi kampanyasına, Akbank Direkt uygulaması üzerinden girerek başvuru yapabilir. Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilmeniz için Akbank, hesabınız üzerinden bir internet şifresi oluşturmanız ve girmiş olduğunuz bu internet şifresiyle birlikte Akbank Direkt uygulamasından direkt kredi seçeneğini seçerek başvuru yapabilirsiniz. Uygulama üzerinden kredi başvurusu yapan ve onay alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden hemen kendi hesaplarına para yatırabilir. Bu şekilde gelir belgesiz olarak ve düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmış olursunuz.