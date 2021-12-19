Vakıfbank ve 2 Bankadan Maaşın 15 Katına Kadar, Sadece TC Vatandaşı Olanlara Nakit Kampanyası Başlıyor

Maaşın 15 katına kadar kredi veren bankalar yeni kredi kampanyalarını duyurdu. Sizlerde maaşınızın 15 katına kadar hangi bankadan kredi kullanabilirsiniz, haberimizden öğrenebilirsiniz. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler vereceğimiz bankalar üzerinden hızlı bir şekilde maaşın 15 katına kadar kredi kullanabilirler. Bu kredilerin kullanacak olan kişiler bankaların politikalarına uygun olmaları durumunda hemen kredilerine hesabı atabileceklerdir.

Maaşınızın 15 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, bankaların uyguladığı şartlara uyan bir müşteri olmanız gerekiyor. Özellikle kredi notunun yüksek olması durumunda bankalardan kredi onayı alabilirsiniz. Son zamanlarda müşterilerine en çok sıkıntı duydukları durum olan bu kredi notu maalesef bankalar tarafından otomatik sistem ile taranarak sizlere kredi sonucu veriliyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler şartları uygun olmaları durumunda hemen anında kredilerine kullanabileceklerdir.

Vakıfbank Maaşın 15 katına kadar ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden de maaşınızın 15 katına kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Vakıfbank maaşın 15 katına kadar kredileri emekli ve çalışan müşterilerine vermektedir. Sizlerde eğer emekli ve çalışan biriyseniz kredinizi bu şekilde kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler bu banka şubesine giderek çalışma maaşı veya emekli maaşına göre maaşlarının 15 katına kadar kredi sadece kimlikleri ile kullanabilirler. Vakıfbank kredi başvurusu yaptıktan sonra sizlere hemen ne kadar sonuç ve onay vereceğini de söyler. Onaylanan kredinizde kullanabiliyorsunuz. Eğer bu bankadan maaş alıyorsanız maaşınızı 22 katına kadar kredi alabileceksiniz.

Denizbank maaşınızın 15 katına kadar kredi başvurusu

Denizbank üzerinden de maaşınızın 15 katına kadar kredi başvurusu yapılabiliyorsunuz. Bunun içinde banka şubesine giderek başvuru yapmanız gerekmektedir. Size en yakın DenizBank şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile gittikten sonra gelir belgenizdeki yazan maaşın 15 katına kadar kredinizi kullanabileceksiniz. Kredi başvurusu onaylanan kişiler hemen bu bankadan ne kadar onay aldıklarında görebileceklerdir. DenizBank 36 ay vadeye kadar verdiği ihtiyaç kredilerinde limit olarak en fazla 100 bin TL kredi veriyor. İlk taksit ödemenizde de bu banka üzerinden 3 ay ertelemeli kredi başvurusu yapabilirsiniz.

HSBC Bank maaşınızın 15 katına kadar kredi başvurusu nasıl yapılır?

HSBC Bank üzerinden de maaşınızın 15 katına kadar hızlı bir şekilde kredi kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişi şartlara uygun olması durumunda en yakın HSBC Bank şubesine giderek buradan kimliği ile birlikte kredi başvurusunda bulunabilir. Kredi başvurusunda bulunan kişiler şartları uygun olmaları durumunda 36 ay vadeye kadar verilen limitlerde kredilerini kullanabilirler.

HSBC Bank üzerinden daha önce kredi kullanmış kişiler var ise internet bankacılığını kullanarak bu bankanın mobil uygulaması üzerinden online olarak da kredi kullanılabiliyor. Yalnız bu krediler de maaşınızın 15 katına kadar alamayabilirsiniz. Tam krediyi kullanmak istiyorsanız en yakın HSBC Bank şubesine gitmeniz gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin en az 1200'ün üzerinde bir kredi notunun olması şartı vardır.