Son Dakika: Yapı Kredi Bankası 10.000 TL Ödeme Yapacak, Bankadan Açıklama Geldi

Yapı Kredi Bankası üzerinden sondakika kampanyası geldi. Yapı Kredi Bankası 10000 TL'ye kadar ödeme verecek. Banka kredi notu uygun olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, TC kimlik numarası üzerinden 10000 TL'ye kadar ödeme alacak. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte Yapı Kredi Bankası, 10000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Düşük faiz oranları ile verilecek olan bu ihtiyaç kredisi, Yapı Kredi Bankası müşterilerine özel olarak faiz oranlarından yararlandırılacak. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın SMS kredi servisini kullanarak, oturduğunuz yerden kredi başvurusu yapabilirsiniz. yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler için şartlar da belirlendi.

Kredi başvurusu yapacak olan kişinin kredi notu en az 1300 ve üzerinde olması gerekiyor. 1300 ve üzerinde kredi notu olan vatandaşların bireysel ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için emekli veya sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Özellikle emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak daha yüksek limitlerde kredi kullanabilir. ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek hemen başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonlarının SMS kısmına girerek buraya bireysel tc kimlik, aylık gelir, yazarak, 44 11 numarasına gönderebilir. Yapmış olduğunuz bu başvuru sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutarın nekadar olduğunu, mesajda, gösterecek. Kredi başvurusu yaparak onay alan vatandaşlar, konu aile mesajı ile en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesiyle giderek kredi kullanabilecek.