Vakıfbank TC Vatandaşı Olan Kişilere 0.49 Faizle Kredi Vereceğini Açıkladı, Başvuru Rekoru Bekleniyor

Ülkemizin kamu bankası olan Vakıfbank yeni bir kampanya duyurusu yaptı. Banka 0.49 faiz oranlarıyla yeni bir kredi destek paketi verdiğini açıkladı. Emekli olan, Çalışan ve esnaf olan kişiler, 100.000 TL'ye kadar yapacakları bu başvuru sonrasında, 0.49 faizle kredi kullanabilecek. 100.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılacak.

Ziraat Bankası başlattığı bu kampanya sonrasında, Vakıfbank ve HalkbanK'ta bu kampanyaya ortak oldular. 100.000 TL'ye kadar acil ihtiyaçlarınız için kullanacağınız bu kredilerde banka 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli sizlere 0.49 faiz oranı ile kredi verecek. Kamu bankaları özellikle pandemi döneminde etkilenen kişilerin daha çok faiz ödememesi için bu kampanyaları devlet destekli yapıyor. Bankanın yayınladığı haber sonrasında, kredi kullanacak kişiler için şartlar da belli oldu.

VakıfBank Başvuru Şartlarını yayınladı

Vakıfbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, belirtilen şartlara uygun olması gerekiyor. 0.49 faizli kredileri banka seçici müşterilerine verecek. Özellikle bankadan maaş alan emekliler ve çalışanlar ilk tercih olarak bu kredileri alabilecekler. 100.000 TL'ye kadar ödenecek bu kredilerde banka kredi notu ve kredi sicili uygun olan kişilere onay verecek. Daha önce banka çalışması olmayan kişiler maalesef onay alamayacaklardır. Vakıfbank başvuru yapacak olan kişilere hemen destek ödemesini verebilmesi için ayrıca gelir durumunuza da bakacak. Gelir belgesi uygun olan kişiler, kredi alabilecek. Özellikle çalışan müşterilerden banka en az 12 aydır aynı iş yerinde sigortalı olmanızı isteyecektir.

VakıfBank 0.49 Kredi Başvurusu Nasıl Yapılacak

Kredi başvurusu yapmak isteyenler, banka internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Başvuru formunu doldurduktan sonra değerlendirmeye gireceksiniz. Bu değerlendirme sonucu sizlere 10 dakika içinde gelecek. 10 dakika sonra, başvuru formunda yazdığınız cep telefonuna banka kredi sonucunu gösterecek. Vakıfbank 0.49 faiz oranlarıyla verdiği bu kredilerde müşterilerin kredi notuna göre de faiz oranı uygulayacak. Ayrıca bankada hesabı olan kişiler, bankanın internet bankacılığını kullanarak da başvuru yapabilirler. Vakıfbank'ın mobil uygulamasına girerek, 0.49 faizli kredi başvurusunu yapabilirsiniz.