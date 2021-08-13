Ziraat Bankası Kartınız Varsa 1000 TL Ödeme Yapılacak, Kartı Olmayanlar Başvuru Yapması Gerekiyor

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden yeni kampanyalar gelmeye devam ediyor. Banka yapmış olduğu son açıklama ile birlikte Ziraat Bankası bankamatik hesabı olan kişilere ihtiyaç duymaları halinde bin TL ödeme yapacak. Ziraat Bankası hesabı olan kişilerin banka hesapları üzerinden bin TL'ye kadar bu işlemleri yapması mümkün olacak. 1000 TL, ödemeler, müşterilerin kendi hesapları üzerinden nakit avans olarak hesaplarını yatacak. Emekli olan çalışan ve esnaf olan çiftçi olan ve devlet memuru olan herkes eğer Ziraat Bankası üzerinden kartları varsa, bin TL için başvuru yapabilecekler. Bankanın yapmış olduğu açıklama sonrasında bin TL, başvurularını şubelerden değil, internet üzerinden kolayca yapabileceksiniz.

Ziraat bankasi bin TL nakit avans günlük başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden bin TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız, Ziraat Bankası hesabınızın olması gerekiyor. Ziraat Bankası hesabı olan müşteriler kendi hesapları üzerinden artı para olarak 1000 TL alabilecek. Ziraat Bankası üzerinden almış olduğunuz bin TL, ödemelerde artı para olarak hesabınıza yansıyacak. Eğer Ziraat Bankası üzerinden bin TL ödeme almak istiyorsanız, internet bankacılığı şifreniz ile birlikte Ziraat Bankası, mobil uygulamasına girerek buradan, kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvuru sonrasında değerlendirmeye alınacak ve sizlere değerlendirme sonucu bildirilecektir. Banka tarafından yapılan değerlendirme sonucunda eğer olumlu yanıt alırsınız ve en az bin TL ile ödeme hesabınıza yansır. 1000 TL üzerinde de banka kredi notu yüksek olan müşterilere nakit avans Limiti tanımlayabilir.

Ziraat Bankası, diğer kampanyalar nelerdir?

Ziraat Bankası, kendi müşterilerine bin TL nakit avans limit haricinde ayrıca kredi ve kredi kartı kampanyaları da yapıyor. Ziraat Bankası üzerinden acil ihtiyaçlarınız için kullanacağınız internet bankacılığı kredisi mevcuttur. Ziraat Bankası, acil ihtiyaçlarınız için kullanacağınız internet bankacılığı, kredisini 100000 TL'ye kadar limit tanımlanmıştır. Sizin ihtiyacınız ne kadar ise internet bankacılığı veya Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi de hiçbir şekilde banka şubelerine gitmeden hesabınıza aktarabilirsiniz. Ayrıca bankanın vermiş olduğu kredi kartınıda internet üzerinden başvurusunu yapabilir ve sonucunu hemen öğrenebilirsiniz.