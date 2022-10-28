Vakıfbank tarafından son dakika açıklaması! Hafta Başında başvuru yapan kişiler 12.000 TL tutarını alıyor!

Vakıfbank tarafından yapılan son açıklamalar, vatandaşlar için son dakika etkisi yarattı! Pazartesi sonrasında Vakıfbank’a başvuru yapan kişiler, 12.00 TL ödeme alabilecek. Bir kamu bankası olan Vakıfbank tarafından yapılan son ödeme kampanyası hakkında detaylar peşi sıra açıklandı. Buna göre Vakıfbank üzerinden 12.000 TL tutarındaki ödemeyi hemen nakit olarak alabilmek için başvuru adımlarını eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmeniz gerekir. Eğer banka tarafından sizlere verilen onay 12.000 TL tutarındaki nakit ödemeyi kapsıyor ise o halde piyasadaki en uygun ve en düşük faiz oranlarından faydalanırken aynı zamanda 36 aya varan vade seçenekleri ile nakit olarak kullanmış olduğunuz bu parayı geri ödeme şansınız bulunuyor.

Vakıfbank bu konuda, kendi banka prensiplerine ve politikalarına uygun olarak başlatılan kredi ödemelerinde, herhangi bir şekilde şubeye gitmeden istedikleri zaman mobil uygulama aracılığı ile başvuru adımlarını gerçekleştirebileceklerini ifade etti. İhtiyaç kampanyası dahilinde sunulan nakit ödeme seçenekleri ile beraber, işlem sağlamak isteyen vatandaşlara yaklaşık 5 dakika gibi bir zaman içerisinde hemen onayları iletilecek ve bu konuda vatandaşların nakit sıkıntıları anında giderilebilecek.

Kamu bankası olarak faaliyet gösteren Vakıfbank aracılığı ile başvuru adımlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, eğer sigortalı olarak çalışıyorlarsa banka bu kişilerin sigortalı olma durumunu en az 6 aydır aynı iş yerinde devam etmesini gerektirmektedir. Emekli olan vatandaşlar için emekli maaşlarını bu bankadan almaları durumunda da rahatlıkla kredi kullanma fırsatlarını değerlendirebileceklerdir.

VakıfBank'ın resmi internet sitesine girerek diğer kredi kampanyaları ilgili bilgiler de alabilirsiniz. Özellikle borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşların Vakıfbank üzerinden yapacakları borç kapatma kredileri başvuruları ile birlikte uygun faiz oranları ile birlikte Kredi alabileceği ve tüm Banka borçlarının tek bir yere kapatabileceği kampanyalarda devam etmektedir.