PTT Tarafından Karşılıksız Ödeme! Çalışan Çalışmayan Herkese Ödeme Fırsatı...

Devlet tarafından vatandaşlara karşılıksız destek ödemeleri başladı. Destek ödemeleri için başvurular tüm hızı ile devam ediyor.

Birçok vatandaş tarafından bilinmeyen destekler devlet kurumları aracılığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gerçekleşiyor. Verilen destekler neler? Bu desteklere nasıl başvuru yapılır? Tüm soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz…

Vatandaşlara yapılan destek ödemelerinde artışlar meydana geldi.

Destek ödemelerini başvuru yapılarak onay alınması durumunda tutar direkt olarak hesaplara aktarılıyor. Devlet tarafından gerçekleştirilen destek ödemeleri evde bakım maaşı, elektrik desteği, dar gelirli için konut desteği, cenaze desteği, iş görmemezlik desteği gibi birçok kalemde destekler bulunuyor. Devlet tarafından verilen bu desteklere başvuru yapılması halinde olumlu sonuç alındığında destek ödemelerine ait tutarlar hesaplara aktarıyor.

PTT'den Destek Ödemesi!

Destek ödemeleri bünyesinde PTT tarafından 150 TL ile 350 TL arasında değişen tutarlarda yapılan ödemeler tüm herkese yapılıyor. Şartların sağlanması durumunda vatandaşlar bu destekten faydalanabilir. İhtiyaç sahibi kişiler destek ödemelerine hak kazanabiliyor. Devlet tarafından sunulun desteklerin tutarları ise Temmuz ayında artırılmıştı. Çoğu vatandaş tarafından bilinmeyen bu destekleri başvurular devam ediyor.

Elektrik Fatura Desteği Başvuru Koşulları

Elektrik faturasını ödemekte güçlüğü çeken kişiler, başvuru yapmaları halinde hane halkında yaşayan kişi sayısına göre 70 TL ile 150 TL arasında destek ödemesi yapılıyor. Ödemeye hak kazanabilmek için PTT kurumuna kimlik belgesi ve elektrik faturası ibraz etmek yeterli olacak.

SGK Ödeme Sorgulaması

Devlet tarafından sunulan birçok ödemeler vatandaş tarafından bilinmiyor. Unutulan destek ödemelerini e devlet üzerinden sorgulama yapılarak gerçekleştirilebilir. Arama motorlarına e devlet yazarak siteye giriş yapılır.

Ardından ana ekranda yer alan arama bölümüne SGK şahıs ödemeleri yazılır.

SGK şahıs ödeme sorgulama kısım tıklanarak önümüze gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığı görüntülenir.

Çeyiz Desteği

Evlilik desteği olarak da bilinen ceviz desteği evlilik hazırlığında olan çiftlere veriliyor. Yeni evlilik yapacak kız çocuklarına yapılan bu ödeme için bankada hesap açılması ve belirli bir süre düzenli ödeme yapılması gerekiyor.